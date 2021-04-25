Рубцовск: Министр транспорта Алтайского края проверил состояние городских дорог в Рубцовске

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24 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. В план объезда были включены улицы Тракторная, Комсомольская, Блынского, Октябрьская, а также бульвар Победы и другие участки. По итогам мероприятия Александр Дементьев порекомендовал применить «хозяйский» подход в ходе содержания отремонтированных объектов, обращать внимание на мелкие недочеты, которые в дальнейшем могут стать проблемой.

«Сегодня мы работаем в Рубцовске потому что в правительство региона и непосредственно к нам в министерство поступило очень много жалоб на дороги города от жителей. Цель поездки — проверить объекты ремонта прошлых лет за счет средств краевой субсидии, которая направляется уже третий год по поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, а также оценить состояние улиц, запланированных на предстоящий строительный сезон», — отметил руководитель Минтранса.

Как сообщает Министерство транспорта Алтайского края, в 2021 году на ремонт улиц в Рубцовске выделено 32 млн рублей, после прохождения паводка будет принято решение о направлении допсредств.

Фото: mintrans22

Автор: vizitka01

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