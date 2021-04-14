Рубцовск: В нескольких партиях яблок, ввезенных на территорию Алтайского края из Казахстана, обнаружены карантинные объекты

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13 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В период с 1 по 12 апреля 2021 года специалистами Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ проведены исследования шести партий свежих яблок, ввезенных из Казахстана, общей массой 112 тонн.

В ходе проведенных энтомологических исследований в 3 партиях подкарантинной продукции был обнаружен карантинный для территории Российской Федерации объект – калифорнийская щитовка (лат. Quadraspidiotus регniciosus Comst.).

Полученные сведения переданы в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Как отметили в ведомстве, употребление в пищу таких фруктов совершенно безопасно. Опасны щитовки только на посадочном материале.

Для справки: калифорнийская щитовка – опасный вредитель плодовых культур. Идентификация щитовки осуществляется только по взрослым самкам. У взрослой самки калифорнийской щитовки щиток округлый диаметром от 1,5 до 2,0 мм, слегка выпуклый, темно-серый в центре и более светлый по краям. Окраска щитков близка к цвету коры дерева. Тело калифорнийской щитовки округлое, окраска лимонно-желтая.

Калифорнийская щитовка относится к карантинным объектам? ограниченно распространенным на территории Российской Федерации.

В местах поражения калифорнийской щитовки на плодах и молодых побегах образуются красные пятна, образуются характерные продольные и поперечные трещины коры, происходит верхушечное усыхание деревьев. Всего калифорнийская щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

Фото: pxhere.com

Автор: vizitka77

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