Ключевский район: Зелено и комфортно – все по проекту

Проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется в крае с 2017 года.

Ю. Антошкина Фото

Через год заявку на участие в нем подала администрация Ключевского сельсовета. В райцентре начали благоустраивать улицу Центральную. В этом году, как только позволили погодные условия, реализация проекта продолжилась, а та часть территории улицы, где работы уже проведены, судя по отзывам, может по праву считаться комфортной, современной и удобной для жителей и гостей райцентра. Вместе с главой администрации Ключевского сельсовета Евгением Ротэрмилем подводим промежуточные итоги работы в рамках программы.

Интервью мы берем у бывшего магазина «Жук». Здесь на оставшиеся после реализации прошлогоднего проекта средства благоустраивают прилегающую к нему территорию.

– Евгений Александрович, что у вас в планах относительно этого места? Его было решено сделать более запоминающимся в связи с тем, что оно находится на виду, прямо в центре села?

– Да, основная идея нашего участия в проекте – это приведение в надлежащий вид всего центра села. Чтобы жители района и его гости могли с комфортом прогуляться или отдохнуть у нас в Ключах. Сюда завезли порядка 40 машин грунта и посеяли газонную траву, пробили скважину и сделали собственный полив. В наших дальнейших планах – в течение 2-3 лет от администрации сельсовета до здания районного Дома культуры сделать везде то же самое. На это понадобится еще около 200 машин грунта. Озеленять будем газонной травой, она дает красивый эффект и при этом препятствует росту сорняков. Хотя и она требует минимального, но ухода.

Четырехлетний опыт

– Начнем с самого начала. Сколько уже лет реализуется в Ключах программа по формированию комфортной городской среды?

– Участвуем четвертый год, и надеюсь на то, что в следующем году снова попадем в отобранные для реализации проекты. В ходе общественного голосования жители райцентра решили, что нужно благоустраивать площадь возле кинотеатра. Сейчас в центре села это, можно сказать, «болевая» точка. Пустующее много лет здание портит весь окружающий вид. Кинотеатр будет демонтирован, и на этом месте обустроят зону отдыха. Там также будут установлены скамейки. Возможно, появится фонтан. Пока это только в планах, потому что возведение фонтана – дорогостоящее мероприятие. Его нужно не просто запустить, а еще и содержать, а у нас лето всего 4 месяца в году, все остальное время он не будет функционировать. Сейчас делаем все необходимые подсчеты.

Хочу отметить, что в этом году мы полностью завершаем благоустройство улицы Центральной. Тротуар получился общей протяженностью около 1 километра 640 метров, если считать вместе с парковой частью. Люди теперь могут пересечь центр без проблем и неудобств. Трехметровый тротуар позволит проехать и на коляске маме с ребенком, и велосипедисту.

– Ширина тротуара была специально спланирована на три метра?

– Да, тротуары делались такой ширины с определенной целью. Это, во-первых, безопасное расстояние для матерей с колясками от проезжающих мимо автомобилей, а во-вторых, его построили таким, чтобы можно было почистить спецтехникой. Если сделать двухметровый тротуар, то на тракторе с него будет невозможно тщательно убрать снег или подмести щеткой. Любой первый снег – и передвижение людей станет проблематичным. Поэтому тротуары с ограждением сделали трехметровые, а без ограждения – двухметровые.

На правильном пути

– Какие положительные результаты принес проект нашему райцентру?

– Благодаря участию в различных проектах, и в формировании городской среды в частности, мы облагородили территории, которые раньше никак не украшали центр села. У нас в планах еще много таких мест, которые нужно благоустроить, просто пандемия немного затормозила их реализацию. Это и площадка возле библиотеки, и пространство с парковочными местами в районе больницы. Программа дала многое, дала жизнь и движение нашим планам, дала возможность сделать уютным наш райцентр.

Проблема сейчас в другом – нужно все это содержать в надлежащем виде. Но радует то, что когда приезжали представители Минстроя края, они дали высокую оценку нашей работы. Было сказано, что альтернативы Ключам нет нигде поблизости. В основном из-за озеленения, им понравилось, что мы уделяем этому много внимания. У нас сейчас действует пять собственных скважин, и мы не покупаем воду. На самой воде ощутимо сэкономили, только в насосы и обустройство скважин вложили больше 1 млн. рублей и на этом все. Недавно вот снова пробили скважину возле памятника воинам-интернационалистам, там тоже будет озеленение.

Возле магазина «3 слона» по проекту сделана клумба, на ней также есть полив. Теперь за собственные деньги будем там устанавливать фонари, и, в зависимости от объема сэкономленных средств, сделаем подсветку и символ Ключей. Сейчас цены на все материалы ощутимо выросли, поэтому построить любую металлическую конструкцию очень дорого.

Вообще, «Комфортная городская среда» подарила жизнь не только Ключам, но и всему Алтайскому краю. Просто все по-разному воспользовались ею. Я считаю, мы на правильном пути находимся. Мы не разрывали проект. У нас одна общественная благоустроенная территория плавно переходит в другую. Мы не делали точечно – кусочек на ремзаводе, кусочек на элеваторе – у нас все единое целое. Ведь как жизнь устроена. В доме делают ремонт в первую очередь там, где усаживают гостей. Как бы мы не хотели привести в порядок территории и на окраинах, но общий вид и облик села формирует его центр. Содержать все это, безусловно, дорого, наш бюджет пока не увеличивается в доходной части. Но пока справляемся.

Озеленение –

в приоритете

– Расскажите более подробно о капельном поливе. Это, можно сказать, ваше ноу-хау. Откуда появилась идея: где-то что-то подобное увидели или уже была отработанная схема?

– Когда мы начали поливать большие клумбы, мысль сама созрела. Ехал в Подсосново Немецкого района и увидел поля капусты. Подумал, а как же ее поливают? Оказалось, прямо в земле пробита скважина – ставят генератор и поливают. Приехал домой и решил пробить в цветах одну скважину. Пробили, поняли, что это оно. Пробили вторую скважину. А потом наш озеленитель подсказала, что можно сделать капельный полив. Решили попробовать. Получится – не получится, в любом случае нужно было искать выход, ведь мы высаживаем 2 тысячи саженцев, это очень большая площадь. Вырастить столько цветов без хорошего увлажнения физически не возможно. У нас степь, засуха, жара, дождей нет. Арыками цветы не польешь. Вот и получилось, что капельный полив себя оправдал полностью. Понятно, что его нужно менять раз в три года, все расходные материалы быстро изнашиваются. Но по затратам это все же намного выгоднее, чем организовать обычный полив.

На озеленение в среднем в год мы тратим около 500 тысяч рублей. В эту сумму входят и цветы, и семена, и вода. Это не считая зарплаты сотрудников. Но оно с мая по сентябрь работает и получается, что полностью себя оправдывает хотя бы в сравнении с тем, какие суммы мы отпускаем на строительство зимнего городка. Они, конечно, жертвуются в основном благотворителями, но все же тратим мы на городок порядка трехсот тысяч рублей, а стоит он всего месяц. Но, тем не менее, мы возводим его каждый год на радость ребятишкам, мы ради этого и живем. Если мы не будем строить, озеленять, дарить радость детям, тогда зачем жить? Думаю, каждый осознал в пандемию, что каждый день должен быть жизнерадостным.

Хотелось бы добавить, что в этом году на улицах райцентра заработали еще 40 светодиодных энергосберегающих лампочек. Если нам удастся сэкономить, то дополнительно установим еще несколько светильников. Но есть еще одна большая проблема. И я задавал вопрос нашему губернатору по этому поводу, когда он приезжал к нам – все эти программы по благоустройству помогли привести в порядок села в крае, а что нам делать с дорогами. С нашим бюджетом самим нам не под силу решить вопрос. На сегодняшний день строительство километра дороги стоит 14 млн. рублей. Пока не будет таких же программ, как по комфортной городской среде, и по дорогам, на улучшение нельзя рассчитывать, сами мы можем их только подлатать. Вот по комфортной среде выделяется на год от 3,5 до 4 млн. рублей. Если будут целевые средства для сел и на дороги, лет через 10 ситуация кардинально изменится.

Есть и еще один момент, о котором хотелось бы упомянуть мне как главе администрации села. Когда благоустраиваются территории возле бюджетных учреждений, там всегда поддерживается чистота и порядок. Чего не скажешь о небюджетных организациях. Почти никто не хочет задумываться, а что же творится возле зданий, где располагаются индивидуальные предприниматели или торговые точки, или другие учреждения. С ними все вопросы приходится решать в ручном режиме, но так быть не должно. Территория – общественная, а следить за ней должны мы все вместе.

Автор: Юлия Антошкина

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