Ключевский район: Зеленая фуражка, зеленые погоны…

День пограничника отмечается 28 мая. Дата эта зафиксирована в календаре праздников и не меняется год от года. И в этом году "зеленые фуражки" отметили свой праздник по традиции в Мемориальном парке, где установлен памятный знак этому роду войск.

Л. Беккер Фото

Торжественное построение объявляет ветеран пограничной службы Владимир Пунько. Стройной колонной, четким строевым шагом пограничники проследовали к вечному огню, где и состоялся торжественный митинг, посвященный Дню пограничника. В одной шеренге стояли в этот день и седовласые ветераны, и те, кто совсем недавно вернулся с охраны рубежей нашей Родины. Собравшихся приветствовала заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина, отметившая, что «пограничное братство» ключевских пограничников крепнет с каждым годом. От имени ветеранов службы своих собратьев поздравил Владимир Вебер, а праздничное настроение виновникам торжества и всем, кто пришел в этот день в Мемориальный парк, обеспечил творческий коллектив районного Дома культуры.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

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