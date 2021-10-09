Ключевский район: Здесь памятен свой герой

Патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в работе с молодежью в нашем районе.

Л. Беккер Фото

Где свято чтут память о своих земляках, которые в разное время до конца исполнили свой служебный долг не только в годы Великой Отечественной войны, но и в мирное время.Доброй традицией стало проведение ежегодных памятных спортивных турниров, таких, как краевой по волейболу на приз памяти погибших сотрудников ОВД Сергея Ромасько и Валерия Корнева, по многоборью в Ключевском лицее профессионального образования, посвященный его выпускникам Виктору Химичу и Сергею Романенко, по волейболу здесь же на приз памяти Богдана Пилицына. Три школы в районе носят имена своих земляков – Новополтавская – Надежды Курченко, Зеленополянская – Валерия Корнева, Петуховская – Сергея Чиганова.

Не забыла о своем выпускнике и Целинная СОШ, которую в 1997 году окончил Вадим Арысланов, в честь которого в последний сентябрьский день на ее здании была открыта мемориальная доска. Мы зачастую вспоминаем выражение, ставшее крылатым – в жизни всегда есть место подвигу. Подтверждение тому короткая, но яркая жизнь Вадима. Разведчик группы специальной разведки разведывательного взвода разведгруппы 34 отряда специального назначения, он не один месяц провел в командировках в свое время в объятой огнем Чечне. Сначала в качестве солдата срочной службы, позже – контрактника. За участие в боевых операциях Вадим был награжден Орденом Мужества. Но погиб Вадим не в боевых действиях, а в ходе учебно-тренировочных сборов по повышению квалификации инструкторов горной подготовки Росгвардии в Кабардино-Балкарии. Произошло это в августе 2018 года.

Вспоминали в этот день Вадима его первая учительница Любовь Ивановна Горбунова, одноклассница Ольга Чирва, которые отметили его удивительную скромность, силу воли и духа, а еще доброту и любовь – любовь к родным, к школе, к друзьям, к Родине большой и малой. Выступили перед учащимися Любовь Зюзина, заместитель главы района по социальным вопросам, от имени тех, кто побывал в «горячих точках», которые также присутствовали на мероприятии, кавалер Ордена Мужества Виталий Павленко, руководитель местного отделения «Боевое братство» Павел Сахно. Право открыть мемориальную доску было предоставлено Любови Зюзиной и воспитаннику военно-спортивного клуба «Барс» Ключевского лицея профессионального образования Павлу Гнеушеву.

В разведвзводе, где служил Вадим Арысланов, каждая утренняя поверка начинается с его имени. А с этого дня на его малой родине каждое утро входящие в здание школы приостановятся у мемориальной доски с его именем, чтобы отдать дань уважения своему земляку.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

Источник