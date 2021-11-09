Ключевский район: Зачем нужно вакцинироваться

По данным помощника врача-эпидемиолога Ключевской ЦРБ им. Антоновича И.И. Ольги Коробкиной, за последние две недели объемы вакцинации в районе выросли более чем в два раза.

Н. Гладких Фото

Во вторую половину октября в районе было вакцинировано 529 человек, тогда как в первую – 214. Повышенный спрос на вакцину, прежде всего, заметен в самой больнице, где от кабинета вакцинации ежедневно протягиваются многочисленные очереди. Длинную цепочку людей теперь можно заметить и около мобильного пункта вакцинации, который на прошлой неделе снова заработал в райцентре возле здания администрации района.

В выстроившейся очереди мы наблюдаем немало людей пожилого возраста. Есть и те, кто отпросился с работы, чтобы поставить себе вакцину. Надо сказать, что не всегда без опаски большинство ключевцев относилось к прививкам от коронавируса, судя по прежним не особо высоким темпам вакцинации у нас в районе. Поэтому мы интересуемся, что могло сподвигнуть ожидающих своей очереди людей прийти и сделать себе прививку?

Юрий Вербовский говорит, что сначала не собирался вакцинироваться, но потом, глядя на то, сколько в знакомых семьях появилось утрат близких, причиной которых стал коронавирус, он также задумался о необходимости поставить себе прививку. Расположившаяся неподалеку от Юрия Людмила Иванова надеется, что прививка спасет ее от тяжелого течения заболевания. Ранее она не вакцинировалась по медицинским показаниям. При этом на работе ей часто приходится входить в тесное общение с людьми, поэтому риск заразиться повышенный. А вот сотрудница одной из школ района Олеся Александрова собиралась получить уже второй компонент вакцины. Она попадает в обязательную к прививке категорию работающих ключевцев. Первую прививку она поставила, как и положено, 21 день назад. Олеся говорит, что перенесла ее легко, только плечо поболело несколько дней.

А что думают о вакцинации сами медики – те, кто соприкасается с зараженными пациентами практически ежедневно?

– Мы одними из первых в крае встретили третью волну коронавируса. Из общего количества забираемых мазков сейчас до сорока процентов показывают положительный результат. Среди них много новых случаев заболеваний, чаще стали болеть дети, – отмечает врач-терапевт Ключевской ЦРБ Елена Степанова. – Коронавирус изменился, он стал более контагиозным по сравнению с предыдущим, заболевание протекает все тяжелее и тяжелее. Поражается желудочно-кишечный тракт, очень много пневмоний. В основном, сначала у человека нет рентгенологической картины, а уже через два-три дня может развиться пневмония.

Врач-терапевт отмечает, бояться вакцинации не нужно: «Как таковых побочных эффектов в принципе нет. Есть только те, которые общеизвестны – повышение температуры или небольшие проявления ОРВИ в легкой степени, волноваться из-за этого не стоит. Сколько прививалось наше население, случаев тяжелых осложнений после прививки пока еще не было. Противопоказаний для вакцинации практически нет, только если есть тяжелые аллергические реакции на компоненты. Естественно в острой фазе заболевания, при простудах, обострении хронических заболеваний прививки нельзя ставить. При нормализации состояния прививка ставится. Можно даже делать ее при сахарном диабете, если нет высокого сахара. При сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболеваниях бронхолегочной системы нужно в первую очередь ее ставить».

Но и поставив прививку, «расслабляться» тоже не стоит, потому что никто стопроцентно не застрахован от заражения коронавирусом.

– Люди после прививки заболевают по нескольким причинам. Может быть, у них не прошел период формирования иммунитета или у них уже были признаки болезни, а они не замечали. Посмотрите, много людей вообще без масок ходит. Маска, возможно, полностью не защищает, но, все же, дает барьерный эффект, правда только та, которую вы не носите сутки напролет. И соблюдать дистанцию надо. Вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете, заболеть можно. Но то, что легче перенесете заболевание, это действительно так, – подытоживает наша собеседница.

Ю. АНТОШКИНА.

Фото: Н. Гладких.

Автор: Юлия Антошкина

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