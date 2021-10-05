Ключевский район: За семь месяцев 2021 года заработная плата работников Алтайского края выросла на 9,1 %

По итогам семи месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Алтайского края составила 31489 рублей.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9,1 %. Реальная заработная плата с учетом инфляции (за январь — июль 2021 года — 106,75 %) возросла на 2,2 %. Фонд оплаты труда по полному кругу организаций увеличился на 6,1 %.

Наибольшее влияние на рост среднемесячной оплаты труда оказывает изменение фонда заработной платы в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства; здравоохранение и предоставление социальных услуг; образование; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Их удельный вес в общем фонде заработной платы составляет порядка 40 %. В организациях реального сектора экономики заработная плата выросла на 9,7 %.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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