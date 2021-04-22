Ключевский район: Уважаемые жители Алтайского края!

Этот праздник посвящен самому близкому людям институту публичной власти. Местное самоуправление позволяет каждому гражданину непосредственно участвовать в разработке и реализации важнейших проектов, определяя будущее малой родины и страны в целом.

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Сегодня перед структурами этого уровня власти стоят непростые задачи по созданию комфортных условий жизни граждан. Для благоустройства территорий, совершенствования социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства необходимы не только профессионализм муниципальных властей, но и налаженный общественный диалог, активное взаимодействие с жителями, некоммерческими и предпринимательскими объединениями. Уверены, что совместная работа позволит найти конструктивные решения, сделать жизнь в селах и городах благополучнее.

Желаем вам здоровья, неисчерпаемого оптимизма, новых идей и свершений на благо родного края!

Автор: Губернатор Алтайского края В.П. Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко

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