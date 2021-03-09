Ключевский район: Уважаемые женщины Ключевского района!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!

Фото из сети Интернет Фото

Хорошо, что время года – весна – начинается с праздника, посвященного вам – самой прекрасной половине человечества.

В трудные времена вы всегда были надеждой и опорой для тех, кому небезразлична судьба России, Родины, Отчизны! Неслучайно эти святые слова являются именами женского рода.

В этот праздничный день хотим пожелать вам бесконечного счастья, любви без границ, молодости и здоровья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют как можно чаще.

С праздником Весны! Счастья вам и здоровья!

Глава района Д. Леснов.

Председатель РСД

Н. Заикин.

Депутаты АКЗС

В. РЕПКИН, Н. ЦЕПЕНКО.

Автор: Виктор Бакаенко

Источник