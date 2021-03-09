Ключевский район: Уважаемые женщины Ключевского района!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!
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Хорошо, что время года – весна – начинается с праздника, посвященного вам – самой прекрасной половине человечества.
В трудные времена вы всегда были надеждой и опорой для тех, кому небезразлична судьба России, Родины, Отчизны! Неслучайно эти святые слова являются именами женского рода.
В этот праздничный день хотим пожелать вам бесконечного счастья, любви без границ, молодости и здоровья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют как можно чаще.
С праздником Весны! Счастья вам и здоровья!
Глава района Д. Леснов.
Председатель РСД
Н. Заикин.
Депутаты АКЗС
В. РЕПКИН, Н. ЦЕПЕНКО.
Автор: Виктор Бакаенко