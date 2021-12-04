ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Ключевский район: Уважаемые читатели!

Горняк22
10 часов Ago

С 6 по 16 декабря "Почта России" проводит Всероссийскую декаду подписки на первое полугодие 2022 года.

СМ Подписка — 2022

В этот период почта предоставляет скидку в размере 10 процентов от стоимости своих услуг, и редакция также в свою очередь снижает каталожную стоимость издания на 5 процентов. А это значит, что вы можете выписать газету «Степной маяк» за

567 руб. 36 коп.

Спешите подписаться!

После завершения декады стоимость полугодового комплекта районки будет уже стоить 612 рубля 90 копеек. Оформить подписку можно в отделениях «Почты России», у почтальонов и в редакции газеты «Степной маяк».

Оставайтесь с нами!

Мы работаем для вас, чтобы вы были в курсе всех районных новостей!

Автор: Виктор Бакаенко

Источник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки

Горняк22
10 часов Ago
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ В Барнауле судебного...
Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: