Ключевский район: Уважаемые читатели!

С 6 по 16 декабря "Почта России" проводит Всероссийскую декаду подписки на первое полугодие 2022 года.

СМ Подписка — 2022

В этот период почта предоставляет скидку в размере 10 процентов от стоимости своих услуг, и редакция также в свою очередь снижает каталожную стоимость издания на 5 процентов. А это значит, что вы можете выписать газету «Степной маяк» за

567 руб. 36 коп.

Спешите подписаться!

После завершения декады стоимость полугодового комплекта районки будет уже стоить 612 рубля 90 копеек. Оформить подписку можно в отделениях «Почты России», у почтальонов и в редакции газеты «Степной маяк».

Оставайтесь с нами!

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Автор: Виктор Бакаенко

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