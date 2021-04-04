Ключевский район: Устойчивый уход и свои полукультурки

В этом году весна затяжная и холодная, но садоводы уже начинают готовиться к сезону посадок саженцев плодовых культур.

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Садовод-любитель из поселка Целинный, кандидат сельскохозяйственных наук Петр Назаренко отвечает на вопрос, как решить проблему приживаемости саженцев.

– Садоводы очень часто жалуются: приобретешь на рынке саженцы полутораметровой высоты, а они или засыхают, не приживаясь, или же долго сидят, не отрастая, а потом уходят в зиму слабые и весной погибают. «В чем причина?» – спрашивают они. При ответе на вопрос необходимо еще раз напомнить информацию о кулундинском климатическом фоне – зимы у нас жесткие, морозные, лето сухое, с низкой относительной влажностью воздуха, почвы песчаные, плотные, с плохим проникновением в нее воздуха. Все эти факторы накладывают на нас обязательство позаботиться о возможностях для приживаемости саженцев культур, таких как яблони, груши, сливы, ягодные кустарники. К отращиванию саженцев нужно относиться ответственно, со знанием агротехники и настойчиво в течение всего весенне-осеннего периода.

Не культурки, а полукультурки

Чтобы саженец любой плодовой культуры хорошо прижился, не вымерз зимой и в последующие годы активно рос и развивался, нужно обязательно соблюсти четыре агротехнических условия при посадке и уходе за ним. Первое – приобретать саженцы районированных сортов для нашей зоны. Районирует, то есть периодически устанавливает, какой набор сортов плодово-ягодных культур подходит для степной зоны, чтобы они не вымерзали, активно росли и развивались, в краевой комиссии по районированию и сортообновлению. Это основа при посадке саженцев. Чтобы было более понятно, приведу пример. Для яблони в нашей жесткой по климатическим условиям зоне нужно приобретать только сорта полукультурок, потому что они не вымерзают, а значит, хорошо приживутся и будут хорошо расти и плодоносить. А если человек говорит – я не могу развести сады, значит, он приобретает культурки (большие яблоки). Но они не морозоустойчивы, плохо приживаются и со временем превращаются в полузасохших, которые только занимают место в саду. В крайнем случае можно посадить в саду только один такой саженец – если он вымерзнет, то не жалко. Для слив, груш и кустарников все саженцы тоже обязательно должны входить в набор, установленный комиссией по районированию для нашей зоны.

Корневые волоски

Второе – перед посадкой привести в равномерное соответствие по объему корневую и наземную массу саженца. Конечно, желательно выкапывать из питомника и садить в наш сад саженец с землей, чтобы сохранилось как можно больше корневых волосков, но, к сожалению, далеко не всегда это удается. Саженцы реализуются без земли (почвы), при этом огромная масса всасывающих мелких мочковатых, как мох, корневых волосков обрываются. Исследователями установлено, что у трехлетней яблони длина всех мелких всасывающих корешков составляет 12 километров. Можно представить, сколько их теряется при выкопке из земли саженца, и как трудно ему потом прижиться. Половина, а то и две трети, корней обрывается, и чтобы облегчить ему приживаемость, нужно стебель обрезать наполовину, а если слабая корневая система – то и на две трети. Если не обрезать стебель, то оборванная корневая система не может обеспечить его водой и питательными веществами – саженец сидит, не прирастает в высоту, ослабевает и гибнет. Вот в этом и заключается очень важное равновесное соответствие по объему корневой системы и стебля. Часто садоводы покупают саженцы полутораметровой высоты на рынке со слабой корневой системой и сажают его, жалея обрезать стебель. Это жалость губит саженец. В данном случае нужно оставить стебель на 30 см, а все остальное убрать.

Без удобрений никуда

Третье – в значительном количестве заправить лунку для посадки перегноем, но не свежим навозом, иначе можно обжечь мелкие корневые волоски. Навоз должен быть полежалым (1-2 года), и его необходимо внести в лунку 5-7 ведер и перемешать с почвой. В перегное много макроэлементов (азота, фосфора и калия) и микроэлементов (бора, магния, цинка, железа и др.), отсюда необорванные мелкие корневые волоски обеспечиваются хорошим питанием, быстро нарастают и восстанавливаются новые корешки, и саженец приживается. Минеральные удобрения (азотные и фосфорные), приобретенные в магазине, первые два года в почву вносить нельзя, иначе они обожгут корни, что негативно скажется на приживаемости.

По литру воды

Четвертое – обеспечить настойчивый полив саженца в течение всего вегетационного периода. Первые два года посаженый саженец нужно поливать каждый день (понемногу – 1 литр воды в лунку). Это надежная гарантия приживаемости. Почему? Всасывающие активные корневые волоски растут и нормально функционируют только тогда, когда относительная влажность почвы близка к 100 процентам. Уже при незначительном снижении влажности (примерно до 86 процентов и ниже), очень мелкие корешки первичного строения пробковеют и перестают нормально всасывать растворы минеральных солей. Поэтому, если садовод поливает саженец от случая к случаю, то и возникает положение неприживаемости саженца. Это касается саженцев всех культур, особенно сливы – влаголюбивой культуры. Нужно обеспечить ежедневный полив, ибо на нашей легкой, песчаной каштановой почве вода быстро проваливается вглубь, как через решето, и чтобы обеспечить ее постоянное достаточное количество около корней, нужен такой режим.

Все плодово-ягодные саженцы в засушливой степи нужно сажать только весной. Осенняя посадка недопустима, так как из-за холодных зим приживаемость саженцев намного хуже.

Подготовила Ю. Антошкина.

Автор: Юлия Антошкина

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