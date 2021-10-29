Ключевский район: «Умные» счетчики ведут учет электроэнергии в Новополтаве

АО "Алтайэнергосбыт" в текущем году оснастит "умными" общедомовыми приборами учёта электрической энергии ряд многоквартирных домов в Алтайском крае и Республике Алтай. Всего будет установлено 380 таких приборов против 150 в прошлом году.

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«Замена устаревшего оборудования на «умное» позволит упростить работу управляющих компаний по его обслуживанию. Как правило, общедомовые приборы учёта установлены в подвалах и для снятия показаний электроэнергии сотруднику УК каждый раз приходилось туда спускаться. Теперь показания передаются дистанционно», — прокомментировал руководитель направления Организация систем интеллектуального учёта электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Игорь Ключников.

Также новые счётчики позволят отследить несанкционированное подключение и злоупотребления при потреблении электроэнергии, так как они защищены от махинаций, ошибок и передачи ложных сведений.

Работы по замене оборудования энергокомпания проводит в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на Оби, Алейск, Яровое, Горно-Алтайск и в 23 районах двух регионов присутствия. Обновляются приборы учёта в большинстве случаев после того, как у предыдущего счётчика истёк срок межповерочного интервала.

Напомним, в 2022 году «Алтайэнергосбыт» планирует приступить к внедрению интеллектуальной системы учёта электрической энергии, которая предусмотрена федеральным законодательством. И «умные» счётчики будут в неё встроены.

Мы поинтересовались у начальника клиентского офиса «Ключевский» АО «Алтайэнергосбыт» Сергея Баева, как обстоит ситуация с установкой умных счетчиков в нашем районе, и оказалось, что они уже установлены в селе Новополтава, Установкой этих счетчиков занималась сетевая компания за свой счет. А в будущем и другие потребители электроэнергии смогут установить у себя новое оборудование с интеллектуальной системой учета потребляемой электроэнергии.

Автор: Виктор Бакаенко

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