Ключевский район: Учит учиться

5 октября педагоги России отметят свой профессиональный праздник – День учителя.

Н. Гладких Фото

Среди тех, кто примет поздравления в этот день и непременно услышит добрые слова в свой адрес, будет и Светлана Ивановна Карлаш, заведующая учебной частью, учитель немецкого языка Ключевской средней общеобразовательной школы №2. Педагогический путь Светлана Ивановна начала в 1990 году, после окончания Барнаульского государственного педагогического института. Проработав несколько лет в Родинском районе, она вот уже больше четверти века трудится на ниве просвещения в этом образовательном учреждении. Работать в школе в наше время не просто, но интересно. Приходится не только учить других, но и постоянно учиться самому, что Светлана Ивановна и делает, постоянно повышая свой профессиональный уровень. Она в совершенстве владеет немецким языком. Преподавание строит так, чтобы оно захватывало не только ум, но и развивало чувства детей, воспитывало интерес к учению и предмету. Светлана Ивановна умело сочетает фронтальные, групповые и индивидуальные формы организации учебной деятельности, что позволяет добиваться глубоких и прочных знаний обучающихся. При стопроцентной успеваемости качество знаний по ее предмету составляет 80-90 процентов. И это не случайность. Ведь в каждом из своих учеников она старается видеть неповторимую индивидуальность, помогает ему обеспечить свободу самовыражения, как личности, имеющей собственное мнение. «У каждого свой путь в жизни, свое призвание. Для меня это школа, – говорит Светлана Ивановна, – это то место, где я могу передать свою огромную любовь к детям, то, чем я живу сама. А еще работа с детьми в определенной степени позволяет мне оставаться молодой. Не только в физическом плане, но и с позиции меняющихся в соответствии со временем интересов детей и подростков».

За свою профессиональную деятельность Светлана Ивановна неоднократно поощрялась наградами разного уровня. Но главной наградой за свой многолетний труд в качестве педагога она считает любовь и признание своих учеников. «Учитель в тебе, во мне, в нас», – сказал писатель и публицист И. Ильин. Думаю, эти слова напрямую относятся как к Светлане Ивановне Карлаш, так и ко всем педагогам нашего района, которые несмотря ни на что день изо дня продолжают «сеять разумное, доброе, вечное»…

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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