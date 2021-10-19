Ключевский район: Уборка-2021. Свекловоды Алтайского края накопали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы

В Алтайском крае завершается уборка сахарной свеклы.

А. Федотов Фото

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев сегодня, 18 октября, на оперативном совещании в Правительстве края.

Он рассказал, что хозяйствам осталось выкопать сахарную свеклу с 400 гектаров. Работы будут выполнены в течение одного-двух дней. По итогам уборочной урожай сахарной свеклы составит порядка 1,1 миллиона тонн.

Напомним, что Алтайский край – единственный в Сибири регион, где выращивают сахарную свеклу. В этом году алтайская плантация превысила 23 тысячи гектаров.

Также Александр Чеботаев проинформировал о ходе уборочных работ по другим видам культур. Зерновые и зернобобовые культуры в крае обмолочены с 94 процентов площадей, сбор зерна в бункерном весе превысил 5 миллионов тонн. По масличным культам: если уборка рапса, льна и сои завершается, то обмолот подсолнечника набирает обороты. Он убран с 20 процентов площадей. «При сохранении благоприятных погодных условий, которые сложились в эти дни, основной объем осенних полевых работ будет завершен. В октябре-ноябре будет продолжаться уборка подсолнечника, что обусловлено периодом вегетации культуры», — отметил Александр Чеботаев.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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