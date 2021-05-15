Ключевский район: Выиграй! Быть болельщиком на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ! Это реально!? Да!

Своим подписчикам мы предоставляем уникальный шанс, получить билет на спортивные состязания.

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Два бесплатных билета будут разыграны среди подписчиков газеты «Степной маяк». Для этого необходимо до 14.00 часов понедельника, 17 мая, предоставить в редакцию подписную квитанцию (копию) на второе полугодие 2021 года. Их можно принести либо прислать по адресу klc_mayk@mail.ru. Если вы еще не подписались, это можно сделать в почтовом отделении или в редакции. Не забудьте оставить свои контактные данные, после того, как розыгрыш билетов будет проведен, мы оповестим вас о выигрыше.

Если у вас не будет возможности лично посетить турнир, вы можете подарить билеты своим родным и близким, коллегам, друзьям и знакомым, которые живут в Барнауле, либо любом другом месте, и которые желали бы посетить эти престижные соревнования! Сделайте для них приятный сюрприз!

Напомним, что этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Телефон для справок: 22-3-65 (в рабочее время).

Автор: Виктор Бакаенко

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