Ключевский район: Выбор сделан

В пятницу 17 сентября, в рабочий день, ровно в 8.00 часов повсеместно на территории Ключевского района открылись избирательные участки, распахнул свои двери и 933 избирательный участок.

В. Бакаенко Фото

И так как голосование длилось три дня, перед помещениями, в которых располагались участковые избирательные комиссии, не было большого количества ожидающих избирателей. Каждый сам решал, когда ему будет удобнее проголосовать, сегодня, завтра или по традиции – в воскресный день. Члены комиссии под пристальными взглядами наблюдателей опечатывают урны для голосования, председатель комиссии Лариса Присекина после того, как прозвучал Гимн России, объявила о начале процедуры голосования. Несколько минут, и первый избиратель уже опустил заполненные бюллетени в урну. Прошло немного времени, и дна в ней уже не стало видно из-за синих, зеленых, оранжевых и розовых бюллетеней.

Одни избиратели целенаправленно шли сразу получать бюллетени, поскольку уже точно определились, за кого будут голосовать, другие задерживались у информационных стендов, чтобы еще раз ознакомиться с кандидатами и списком партий, значившимися в бюллетенях. На выборах в Государственную Думу их было 14, в АКЗС – 6. И в такой массе можно было вполне запутаться, ведь только коммунистических партий было две. И при подведении итогов было порой удивительно и непонятно, почему жители района отдают предпочтение абсолютно неизвестным кандидатам и партиям, ничем совершенно не проявившим себя до этого. Но это свободный выбор граждан, гарантированный Конституцией, хотя может и не всегда осознанный. Кстати, в беседе с одним человеком, с которым я немного знаком, так, между прочим, поинтересовался, за кого он проголосовал, если не секрет, и был удивлен его позицией. «На какую букву начинается моя фамилия, за того и отдал свой голос», – ответил он. Вообще, принципы голосования совершенно разные, от этого и результаты выборов всегда труднопредсказуемы: кто-то отдает голоса только за женщин или мужчин, кто-то только за земляков, кто-то за цвет флага, под которым идет кандидат, и даже обращают внимание на то, есть ли у него борода, усы или лысина. А мое личное мнение – нужно ориентироваться на те дела, которые он делает, и, заглядывая вперед, все же предполагать, какую пользу для района он может принести.

Вот так каждый, ориентируясь на свои предпочтения, и голосовал в течение трех дней, очень непростых, напряженных как для кандидатов, так и для членов избирательных комиссий, многочисленных наблюдателей, представителей правоохранительных органов. В эту избирательную кампанию было введено столько новшеств, что седых волос на головах председателей и секретарей участковых комиссий по ее прошествии прибавилось, как и прибавилось немало новых анекдотов про выборы, которые в эти дни часто можно было услышать на избирательных участках. Получил избиратель ручку, бюллетени, зашел в кабинку, а через некоторое время с возмущением обратился к председателю комиссии: «Что за ручка у вас, вообще не пишет!». «Пишет, пишет, – отвечает тот. – Просто вы галочку не в той клеточке ставите!». А в действительности, ручки писали во всех клеточках, поскольку каждая партия, каждый кандидат в депутаты получил свой процент голосов. Членам комиссий под видеофиксацию и при высокой бдительности наблюдателей пришлось долго и кропотливо вести подсчет голосов, и первые результаты появились далеко за полночь. Теперь уже наступило время работы районной избирательной комиссии, время приема протоколов и ввода данных в единую систему ГАС «Выборы». Мы, россияне, сделали свой выбор, у нас теперь появилась новая Дума и новый краевой парламент, на политическом Олимпе замаячили новые лица. Одним словом, наутро после выборов мы проснулись в новой, уже совершенно другой России, той, какую сформировали сами. С этого момента начался отчет новой истории нашей страны.

В. Бакаенко.

Фото автора.

Автор: Виктор Бакаенко

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