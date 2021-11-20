Ключевский район: Выбираем вместе

На этой неделе в районном Доме культуры состоялось итоговое собрание жителей села по участию в конкурсном отборе по предоставлению из краевого бюджета субсидий на реализацию инициативных проектов развития общественной инфраструктуры райцентра.

Н. Гладких Выбираем вместе

На конкурс проектов для рассмотрения были предложены пять проектов – благоустройство территории по улице Советской возле районного краеведческого музея, установка фонтана на проспекте Гагарина (территория бывшего кинотеатра «Мир», подлежащего сносу), объект для проведения массовых мероприятий – уличная сцена РДК, тротуар по проспекту Гагарина и спортивная площадка за зданием администрации Ключевского сельсовета. Марина Удотенко, начальник отдела по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации района, координирующая направление данной деятельности, в целом рассказала собравшимся о том, что собой представляет проект поддержки местных инициатив и какие объекты подпадают под выделение грантовых средств из краевого бюджета. Обязательные условия для их выделения – участие населения в поддержке и реализации проекта и привлечение дополнительных средств для софинансирования. Региональная грантовая поддержка составляет 85 процентов от стоимости проекта, 10 процентов выделяет местный бюджет и не менее пяти процентов денежных средств должны поступить от населения. Хозяйствующие субъекты выделяют средства по желанию. В ходе собрания из пяти предложенных проектов единогласно одобрены два – благоустройство территории по улице Советской и установка фонтана на проспекте Гагарина.

Активную работу в этом направлении проводят и администрации других сельсоветов. Уже подали заявки на участие в конкурсном отборе по предоставлению из краевого бюджета субсидий на реализацию инициативных проектов развития общественной инфраструктуры администрации сел Петухи (установка спортплощадки), Каип (благоустройство кладбища), Новополтава и поселка Целинный (обустройство детской площадки).

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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