Ключевский район: Второе дыхание «Юности»

На финишную прямую вышел ремонт плоскостных сооружений на стадионе "Юность" села Ключи, который стартовал в начале августа по Краевой инвестиционной адресной программе.

В. Кукуречко Фото

На хоккейной коробке, беговых дорожках по кругу и легкоатлетических секторах стадиона уложено бесшовное покрытие из резиновой крошки, которое не ломается, не рвется, обладает эластичными свойствами и травмобезопасно. Надо отметить, что четыре беговых дорожки по кругу и шесть беговых дорожек по 110-метровой прямой покрыты напылением под шиповки, и вдоль них установлены ограждения. Также в хоккейной коробке сделаны разметки, оборудованы две игровые площадки для волейбола и баскетбола. В настоящее время закончен монтаж кровли для почетных гостей соревнований. В стадии завершения находятся отделочные работы в раздевалках для спортсменов, которые участвуют в летних видах спорта. Идут к завершению работы по благоустройству прилегающей территории. Полным ходом идет монтаж пластиковых кресел для зрителей в количестве 1400 штук. Лестничные марши, проходы для зрителей выполнены из металла.

Стоит добавить, что капитальный ремонт стадиона не осуществлялся около 50 лет с момента основания. Обновленный стадион позволит проводить соревнования краевого уровня. Сергей Фролов, директор ДЮСШ «Юность», подчеркнул, что на стадионе после реконструкции созданы хорошие условия не только для спортсменов, но и для увлеченных спортом жителей района.

Отдел по физической культуре и спорту администрации района, ДЮСШ «Юность» уже могут строить планы по развитию видов спорта, культивируемых в районе.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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