Ключевский район: Встреча с песней

В минувшее воскресенье творческой встречей со зрителями вокального ансамбля "Мелодия" завершился месячник пожилого человека в нашем районе.

Л. Беккер Фото

В праздничном убранстве сцена: золотые осенние листья, под цвет им – шары.

Гаснет в зале свет, и на сцену выходят в ярких концертных костюмах участницы вокального ансамбля – Надежда Супоня, Галина Рящикова, Алена Атрощенко, Ольга Кириенко, Татьяна Иванова, Надежда Степина, Валентина Хренова вместе со своим бессменным руководителем Любовью Симоненко. С 2013 года Любовь Николаевна возглавляет этот творческий коллектив, который полюбился не только жителям нашего района, но и соседних. В 2004 году любители хорошей песни объединились в музыкальный коллектив. Инициатором этого был Владимир Рящиков, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Первоначальное название коллектива – «Успех». И, как говорят, «как вы лодку назовете, так она и поплывет». И вот уже 18 лет, но уже под новым названием «Мелодия», коллектив с успехом выступает на районных и краевых сценах, являясь неоднократным победителем различных песенных конкурсов.

Творческие встречи со зрителями участницы «Мелодии» давно взяли за правило. Состоялась она и в этом году. Народные, нежные лирические, а также патриотические песни чередой лились со сцены, а задушевные слова ведущей Валентины Запольской вместе с музыкальными номерами до слез трогали присутствующих в зале. Несмотря на непогоду, встреча в этот день с хорошей песней в исполнении преданных ей людей, стала настоящим праздником. Праздником, как для зрителей, так и для исполнителей.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

Источник