Ключевский район: Вся жизнь — у печатного станка

Бегут годы, не бегут, а летят…

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Только-только молоденькой девчушкой Тоня Гордиенко пришла работать в типографию «Степного маяка», а уже и пенсия подступила, правда, раньше, чем у всех, ведь на заслуженный отдых уходила Антонина Анатольевна в пятьдесят лет, по горячей сетке. За свою трудовую жизнь имеет она немало поощрений и наград, но самая важная, самая значимая из всех – это медаль Алтайского края «За заслуги в труде», полученная ею в 2014 году.

Мы так

воспитаны с детства

Это в лучшие годы в типографии газеты трудилось несколько печатников, которые всегда могли подменить друг друга, а в последние годы Антонина Анатольевна выполняла весь спектр работ одна. Печатала тираж газеты, бланочную продукцию, этикетку, резала на гильотине бумагу, и все у нее получалось, ладилось, и дело в ее руках спорилось. И делала несколько дел одновременно, чтобы успеть, а иначе нельзя. А как же отпуск? Даже в отпуске, болея душой и сердцем за производство, она приходила в родную типографию и продолжала печатать тираж газеты. А как же иначе? По-другому просто нельзя. Так воспитывались все мы с детства, и по этому принципу живем.

Были времена и потруднее, когда печать газеты затягивалась, приходилось задерживаться допоздна.

– Заберу сына из садика и на работу его, он здесь себе игрушки находит, а устанет, здесь же на кипах газетной бумаги и уснет, – вспоминает Антонина Анатольевна. – А мы работаем, хотя на часах уже два ночи. О каких нормах трудового кодекса говорить, мы о себе не думали, мы думали о газете, чтобы она вовремя дошла до читателя, а все остальное неважно. Печатнику приходилось за день сотни килограммов газетной бумаги перетаскивать, в печатную машину, из машины… Помню, Александра Фоминична Чичулина, ответственный секретарь, все ругалась на нас: «Лентяи! Что вы делаете, ну разве так можно? Вы не поленитесь, возьмите немного, пусть два-три раза сходите, зато не надорветесь. А все это потом с возрастом скажется». Да разве мы, молодые, прислушивались тогда к ее словам. А надо было бы. Одна полоса газетная со строками из свинца вылитыми килограммов двадцать весила, а ее несколько раз нужно было снять и поставить.

Когда работа по душе

Попробовала Антонина у печатного станка постоять, попробовала быть наборщиком вручную. И печатать газету ей понравилось больше. Хотя по большому счету печатник – больше мужская профессия, поскольку само слово мужского рода. Но слишком много в этой профессии женщин, только в редакции печатниками были Эльвира Тихонова, Екатерина Мельникова, Валентина Пасюта, Алла Решетько, Нина Рыбина, Галина Трегубенко, и только лишь Сергей Малов был единственным мужчиной-печатником, если брать отчет с семидесятых до 2018 года.

Досконально освоив высокую печать, работа шла своим чередом. Но подошло время новых веяний в полиграфии, и на смену морально устаревшей высокой печати пришла офсетная. Нужно было осваивать новую технику. И с этим делом Антонина Анатольевна справилась на пять. Вместе с мужем, на тот момент мастером типографии Александром Николаевичем Гордиенко, они произвели настройку оборудования, и работа пошла. С одной стороны стало легче, газета теперь версталась на компьютере, и линотипы – строкоотливные машины – замолкли навсегда. Их время прошло. Небольшой компактный «Ромайор» заменил громоздкую печатную машину, изменился и формат газеты, она стала иметь вид небольшого журнала форматом А4. И в таком виде она просуществовала до конца 2018 года.

За усердие в работе, соблюдение трудовой дисциплины, достижение высоких показателей в труде, качественную печать в 2013 году, в год 50-летнего юбилея, Антонина Анатольевна Указом губернатора была награждена медалью Алтайского края «За заслуги в труде», а вручена она была в Барнауле на праздновании Дня российской печати в январе 2014 года. Тогда ей, маленькой, хрупкой с виду женщине, стоящей на большой сцене под светом прожекторов, рукоплескал весь зал. Вот это была настоящая минута славы, славы, заработанной добросовестным трудом.

В 2017 году Антонина Анатольевна предупредила, что нужно искать ей замену, она решила окончательно принять статус пенсионера. Но кадры – дело непростое. А уйти, не подготовив никого взамен – это не в ее характере. И вот в начале 2018 года у нее появился ученик – Вадим Афанасьевич Маргаза. В течение нескольких месяцев он перенимал опыт работы в типографии, учился всему, как когда-то вроде бы и недавно училась сама Антонина у своих старших коллег. И позже прекрасно исполнял свои обязанности, пока не уехал в Барнаул. По этому поводу стоит сказать, что Антонина Анатольевна является не только отличным специалистом, но и прекрасным шефом-наставником.

Чтить достойных

Работая над материалами о коллегах в юбилейный для газеты год, мне вдруг подумалось, а почему бы не создать в редакции отдельный стенд, на котором разместить портреты наших ветеранов, награжденных медалью Алтайского края «За заслуги в труде». Пусть каждый человек, приходящий в редакцию газеты «Степной маяк», остановится, посмотрит на фотографии наших коллег, получивших на краевом уровне достойную оценку своему труду, и ненароком подумает, что добросовестно работая на своем рабочем месте, его труд также мог бы быть оценен по достоинству краевой наградой за труд. Медаль Алтайского края «За заслуги в труде», которой награждаются жители региона за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд во благо Алтайского края, была учреждена без малого 15 лет назад – 8 декабря 2006 года. За это время ею были награждены десятки жителей Ключевского района, но неплохо было бы, если бы к предстоящему юбилею края, а в будущем году ему исполняется 85 лет, в районе организовать выставку материалов обо всех жителях Ключевского района, награжденных этой медалью. Часть такой выставки уже готова – это те материалы, что мы собрали о работниках «Степного маяка».

В. Бакаенко.

Фото из архива газеты

«Степной маяк».

Автор: Виктор Бакаенко

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