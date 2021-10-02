Ключевский район: Все здесь сердцу дорого

В минувшее воскресенье свой 161-ый день рождения отметила "столица" нашего района – село Ключи.

Л. Беккер Фото

Гости и жители райцентра были приглашены в районный Дом культуры на праздничное мероприятие, которое было разделено на две части.

В первой половине дня ключевцы знакомились в фойе РДК с фотовыставками, которые представили районный краеведческий музей и редакция газеты «Степной маяк», отмечающая в этом году свой 90-летний юбилей. Районный музей подарил жителям села возможность вспомнить руководителей района, ознакомившись с одноименной выставкой, а страницы районки «оживили» историю района. В 11 часов фанфары пригласили собравшихся в зрительный зал Дома культуры на концертную программу «Все здесь сердцу дорого». Кумушки-ведущие, роль которых блистательно исполнили Татьяна Летковская (РДК) и участница театральной студии «Ступени» Антонида Ковалева, органично вписались в концертную программу, экскурсом пройдясь по истории села, которое на глазах меняет свой облик, расцветая с каждым днем. На районной сцене в этот день выступали певцы и танцоры, причем не только из Ключей. Порадовали своим творчеством наших зрителей и соседи-родинцы. Народные песни в исполнении вокального ансамбля «Околица» встречались громкими аплодисментами.

Вторая половина дня была не менее насыщенной. Для детей работал спортивный клуб, где можно было поиграть в шахматы, метнуть дротики, ну и получить приз в итоге.

Литературная гостиная под названием «Мечты сбываются» собрала любителей поэзии. Ее гостями стали Марина Долгополова из Ключей (она же и спонсор мероприятия), Тамара Шмидт из Каипа, Сергей Панкратов из Васильчуков и Людмила Иванова из поселка Целинный, которые порадовали аудиторию стихами собственного сочинения.

На втором этаже районного Дома культуры преподаватели ДШИ давали мастер-классы. Евгения Козорезова – по изготовлению танцующих соломенных кукол, а Елена Кривошеева – по чиеплетению. А мастер-класс по изготовлению шляпки-игольницы продемонстрировала сотрудник РДК Ольга Ходусова.

Отмечалась 161-ая годовщина Ключей, конечно же, не так масштабно, как 160-ний юбилей в прошлом году. Но дата была обозначена, и еще один год вписан в историю села. Финансово помогла провести праздник сельская администрация, за что его организаторы ей благодарны.

Л. БЕККЕР, (текст и фото).

Автор: Людмила Беккер

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