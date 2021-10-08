Ключевский район: Все подвиги известны

В Музее леса села Северка обновилась коллекция экспозиций. Огромную работу по сбору и подготовке материала проделала заведующая музеем Валентина Пашкова.

Ю. Антошкина Фото

– В прошлом году я полностью закрыла тему Защитников Отечества по селу Северка. По материалам последней царской переписи 1917 года составила списки участников Первой мировой войны, их у нас оказалось 263 человека, и оформила экспозицию «Защитники Отечества». Все – пофамильно с датой рождения и с датой призыва. В эту же экспозицию добавила ранее оформленные стенды о Полном Георгиевском кавалере Кондратенко Трофиме Васильевиче и стенды по мобилизации в лесничестве. Сюда же вошли и солдаты, прошедшие Афганистан – это стенд «Время выбрало нас». Материал был давно собран, ждал своего оформления. Информацию, собранную об участниках боевых действий в Первой и Второй чеченских войнах, всю подтвердила документальными сведениями из военкомата и оформила стенд «Они сохранили целостность России, защищая Северный Кавказ».

Готовилась я долгое время и к 75-летию Победы. Экспозиция о Великой Отечественной войне была сформирована еще в 2005 году, а сейчас я только добавляю материалы. Летом поисковики на Смоленщине подняли останки Лебедева Петра Павловича, рядового 312 стрелковой дивизии, сформированной в Славгороде. Лебедевы – известные и уважаемые люди в нашем селе. Помог разобраться в родословной и найти прямых потомков мне, как всегда, Степан Иванович Лебедев, племянник Петра Павловича. Родным внуком Петра Павловича оказался Михаил Иванович Харченко. Ему тоже досталась война, правда, необъявленная. Но об этом нигде и никогда не сообщалось, а я информацию получила из архива военкомата. В 70-х годах прошлого века крейсер «Октябрьская революция», на котором служил Михаил Иванович, оказался в Средиземном море, пройдя через Гибралтарский пролив. С 17 по 23 июля корабль в составе миротворческих сил ООН находился в зоне военных действий, выполняя боевую задачу по оказанию помощи Вооруженным силам Сирии. Американцы вели себя нагло. Провоцировали на военные действия, выпуская ракеты над нашими судами. А главной задачей наших было не допустить развязывания войны. Михаил Иванович скромно умалчивал о своем боевом опыте, и люди в Северке не знали об этом. А я рассказала о собранных сведениях на одном из мероприятий, и рада, что смогла вытащить на свет еще один подвиг нашего жителя. А останки Лебедева Степана Ивановича в родное село обещает привезти после окончания пандемии поисковый отряд из Табунов под руководством Николая Владимировича Чайки. Ждем!», – сообщила Валентина Васильевна о проделанной работе.

Ю. Антошкина, фото автора.

Автор: Юлия Антошкина

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