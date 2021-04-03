Ключевский район: Время не излечит

28 марта этого года исполнилось ровно 20 лет со дня гибели при исполнении служебных обязанностей в поселке Автуры Чеченской Республики старшего лейтенанта милиции Валерия Корнева, участкового уполномоченного милиции ОВД Ключевского района.

Л. Беккер Фото

Его коллеги, сослуживцы по командировке в Чечню не забыли об этой скорбной дате и собрались в минувшее воскресенье возле памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Сегодня они уже все ветераны, убеленные сединами, имеющими огромный жизненный опыт. На момент же командировки, в 2001 году, им, практически всем, было чуть за 30, а то и меньше. Рукопожатия, объятия, словом, здесь, на ключевской земле, через много лет произошла встреча друзей, коллег, которых навсегда связала чеченская война. Приехали ребята из Кулунды, Волчихи, Бурлы, Михайловки, Хабаров и других районов. Из Ключей все собравшиеся отправились в Зеленую Поляну, к месту захоронения Валерия, где были возложены венки и цветы. Состоялся и траурный митинг, посвященный этой скорбной дате, открыл который начальник МО МВД России «Кулундинский» подполковник полиции Анатолий Семенчук. Говорили о Валере те, кто его хорошо знал и работал с ним в тесной «связке» – это бывший начальник отделения участковых уполномоченных милиции ОВД по Ключевскому району Сергей Чирва, а также сослуживцы по Шалинскому временному ОВД – Юрий Шиятый, Юрий Бритов, Александр Баумтрок. У выступавших порой прерывался голос, и скупая мужская слеза невольно катилась из глаз. В этот день события двадцатилетней давности словно ожили, и каждый из присутствующих пережил их заново. Ведь забыть гибель друга от вражеской пули в мирное время невозможно.

Это была первая служебная командировка в Чечню ключевских сотрудников. В состав группы вошел и Валерий Корнев. Инициативен, энергичен, умен, честен, собран – так характеризовали профессиональные качества участкового из Зеленой Поляны. А еще добрый, отзывчивый, неравнодушный к чужой беде – это уже отзывы о нем тех, с кем он встречался каждый день, приветствуя и взрослых, и детей традиционным милицейским приветствием – приложив ладонь к козырьку форменной фуражки. Именно таким он остался в памяти всех, кто его знал. И потому случившееся 28 марта 2001 года в Чечне стало трагедией для всех – родных, близких, коллег, односельчан.

Сегодня Зеленополянская средняя школа носит имя Валерия Корнева. На базе Ключевского отдела внутренних дел проводится ежегодный краевой турнир по волейболу на приз памяти Валерия Корнева и Сергея Ромасько, погибшего в 1996 году также в Чечне. Это дань памяти Валерию и Сергею, которые в свое время защитили целостность нашего государства ценою собственной жизни.

Говорят, время лечит. Нет, это далеко не так. Боль утраты, словно острая игла, впившаяся в сердце родных, близких, друзей, сослуживцев, по сей день не покидает их. И вряд ли покинет когда-то…

Л. БЕККЕР, подполковник милиции в отставке.

Фото автора и из фондов районного краеведческого музея.

Автор: Людмила Беккер

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