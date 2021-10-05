Ключевский район: Воплощая мечты в реальность

Движение студенческих отрядов Алтайского края насчитывает более чем полувековую историю своего развития.

А. Седельникова Фото

Ежегодно выпускники школ, поступая в различные учебные заведения, погружаются не только в учебную деятельность, но и в активную жизнь в разных направлениях, становясь бойцами отрядов разных направлений. Так, в Алтайском крае, студенты являются бойцами строительных, педагогических, проводниковых, медицинских, сельскохозяйственных, сервисных отрядов. Об одном из педагогических отрядов, представляющих Алтайский край на Всероссийском уровне далее пойдет речь.

Межвузовский студенческий педагогический отряд «СОЮЗ» – отряд вожатых, бойцами которого являются студенты образовательных организаций высшего образования города Барнаула.

С 10 октября 2015 года отряд ведет свою деятельность. В его составе 70 бойцов из разных муниципальных районов и городских округов Алтайского края. За 5 лет существования отряд смог многого добиться. В 2018 году он стал лучшим педагогическим отрядом Алтайского края, в феврале 2021 года занял 2 место в конкурсе педагогических отрядов лагерей актива России в 14 сезоне проекта «Арт ПОЛАР». Кроме этого в его копилке множество побед в творческих и спортивных конкурсах.

В рамках своей круглогодичной деятельности бойцы отряда ежегодно проходят школу подготовки вожатых, участвуют в культурно-массовых, спортивных, социально-значимых мероприятиях Алтайского края. В период с июня по август бойцы МСПО «СОЮЗ» организуют активный отдых и содержательный досуг для несовершеннолетних, создавая благоприятные условия для самореализации и развития творческих способностей детей, оказывая содействие укреплению здоровья детей через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, прикладных мастерских, интеллектуальных викторин, проектной деятельности в детских оздоровительных лагерях Алтайского края, Всероссийских детских центрах.

В сентябре нынешнего года «СОЮЗ» стал участником 15 сезона Всероссийского игрового образовательного проекта по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России «GAME ПОЛАР». В новом сезоне бойцы отряда постараются в очередной раз доказать свою уникальность и оказаться в числе победителей.

GAME_ПОЛАР – это всероссийский проект по развитию деятельности педагогических отрядов лагерей актива России «ПОЛАР», который уже на протяжении 15 лет реализует команда Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». Проект направлен на повышение качества работы в области отдыха, оздоровления и развития детей и подростков в лагерях России посредством повышения уровня педагогических компетенций вожатых.

Участие в проекте позволяет, как представить отряд на Всероссийском уровне, побороться за звание лучшего отряда страны, так и стать частью современного вожатского комьюнити творческих, креативных педагогических отрядов с высоким уровнем профессионального мастерства.

С сентября по октябрь 2021 года отряды будут соревноваться в рамках заочного этапа на игровой образовательной интернет-платформе. По итогам выполнения заданий данного этапа будут определены 20 лучших педагогических отрядов, которые станут участниками очного этапа проекта.

Уже сейчас бойцы МСПО «СОЮЗ» включились в выполнение заданий. Съёмка видео, представляющих историю, символику, традиции отряда, создание рекомендаций полезных материалов для вожатых, разработка авторских игр и еще многое другое предстоит выполнить для получения возможности стать участниками фестиваля в городе Москве.

Попав на финальный этап конкурса в числе 30 лучших отрядов страны – Всероссийский игровой образовательный фестиваль педагогических отрядов России «GAME_ПОЛАР» в ноябре 2021 года, бойцы окунутся в большую образовательно-творческую офлайн игру, которую организуют профессиональные игротехники.

Мы приглашаем студентов в нашу большую, дружную семью, ведь это – полезная информация, опыт и новые друзья.

На вопрос «Почему МСПО «СОЮЗ» решил принять участие во Всероссийском проекте?» отвечают бойцы отряда.

«Участвовать? Доказывать профессионализм своего отряда на проекте? Наслаждаться моментом вместе с лучшими педагогическими отрядами России? Ответ на все эти вопросы однозначен — ДА! В прошлом году мы впервые стали участниками проекта АРТ_ПОЛАР и ощутили невероятный взрыв эмоций от крутой атмосферы, приятных знакомств, новых знаний, возможности поделиться своим и познакомиться с опытом лучших отрядов страны. Новый сезон проекта — новая возможность окунуться в проект, который создают для участников с большой любовью!»

(Седельникова Анастасия, боец МСПО «СОЮЗ»)

«ПОЛАР — это для меня не просто слово! Это самое тёплое, даже жаркое место, в которое хочется вернуться и окунуться в его атмосферу!

Это новая и полезная информация, это бесценный опыт, это творчество, это новые знакомства, которые остаются в твоём сердце!

Безумно интересно попасть и прожить несколько дней с людьми, которые занимаются общим делом — дарят детям радость! У каждого свой подход, свои фишки и традиции, свои мероприятия. От каждого ты берёшь для себя что-то новое, и твоя деятельность начинает бить новым ключом!

Ты получаешь столько положительных эмоций, что хватит на целый год и даже больше!

(Киреева Кристина, боец МСПО «СОЮЗ»)

Бойцы МСПО «СОЮЗ» каждый день готовятся к свершению своей мечты! Ребята готовы достойно представить свой отряд на очном этапе конкурса, получить новые навыки педагогической деятельности для того, чтобы применять их при работе в детских лагерях Алтайского края, сформировать дружеские отношения с коллегами по всей стране.

«GAME_ПОЛАР», жди!

А. Седельникова, боец МСОП «СОЮЗ».

Более подробная информация на сайте https://www.ruy.ru

Автор: А. Седельникова, боец МСОП "СОЮЗ".

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