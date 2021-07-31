Ключевский район: Волонтер по жизни

Недавно в социальной сети "Одноклассники" обратила внимание на объявление о наборе детей для занятий фитнесом, что необычно для села. Безусловно, меня оно заинтересовало.

В. Кукуречко Фото

Как выяснилось, занятия проводит Настя Шостик, жительница села Ключи, которая с удовольствием согласилась дать интервью для нашей газеты.

Из инженера-технолога

в детского тренера

– Настя, расскажи о себе.

– Я родилась и выросла в Ключах. Успешно окончила КСОШ № 1 и Детскую школу искусств, отделение «Народные танцы». Танцевала в «Родниках» под руководством Ирины Михайловны Кондратенко. В этом году я окончила Алтайский государственный политехнический университет и получила специальность инженера-технолога химического производства. Но уже сейчас могу сказать, что по специальности я работать не буду, поскольку с раннего детства мечтала работать детским тренером.

– Такие поступки всегда удивляют, но на то могут быть свои причины. Расскажи о своих мотивах и о том, как ты принимала такое непростое решение – оставить профессию? Как отреагировали родители?

– Начну с того, что я очень люблю детей, и они ко мне тянутся. Наверное, это и стало основным мотивом смены деятельности. В прошлом году я прошла курсы инструктора детского фитнеса. Стажировку проходила в фитнес-центре «Сафари» в Барнауле. Вместо предусмотренных 4 дней, я прошла ее за 4 часа, и меня пригласили в этот центр работать. Конечно, я с огромным удовольствием согласилась. Я занимаюсь с детьми возрастом от 3 до 6 лет, еще преподаю танцы. К танцам я всегда была неравнодушна, какое-то время танцевала в театре танца «Апрель», под руководством Марины Владимировны Михайловой. И сегодня свою жизнь без них не представляю. Родители всегда и во всем меня поддерживают и дают дельные советы. И эта ситуация не стала исключением, мой выбор они одобрили.

– Настя, как возникла идея в Ключах организовать детские тренировки? Поясни, что они дают?

– Я приехала к родителям и, чтобы зря время не терять, решила набрать группу детей для занятий. Занятия проходят на стадионе «Юность», совершенно бесплатно. Я не стремлюсь заработать денег, у меня другая цель. Мы занимаемся коррекцией осанки, чтобы не было сколиоза, растяжкой, знакомлю ребят со спортом, учу их вырабатывать силу воли. Здесь важна системность, необходимо чтобы дети постоянно занимались. Поскольку детки маленькие – занятия проходят в игровой форме.

– Были ли у тебя преподаватели, а, возможно, уже руководители, которые служили для тебя примером, эталоном во всем?

– Да, такой человек в моей жизни есть. Это менеджер в «Сафари» – Александр Радченко. Именно, благодаря ему, произошел мой профессиональный рост. Я, как детский тренер, многому научилась у него. Хотя Александр говорит, что я очень добрая, и много позволяю детям на занятиях, но я не могу иначе.

Главное –

быть полезной

– Помимо занятий с детьми фитнесом, ты – активный волонтер. Чему научило тебя волонтерство, почему оно тебя привлекает и какой твой самый запоминающийся опыт волонтерства?

– Волонтерство – это как подарок: твой подарок, но не конкретному человеку, а всем. Волонтерство – это умение отдавать, оно, мне кажется, очень человечным. Это что-то нетронутое и чистое. Я волонтер, потому что я могу, а раз я могу быть полезной в чем-то, почему бы и нет? Кроме того, я могу сказать, что в России активно идет развитие волонтерского движения, хотя не так быстро, как хотелось бы. К сожалению, у нас еще бытует в большинстве своем мнение, что ты должен работать только за деньги. Мне кажется, что волонтерство дает намного больше, чем деньги. Помимо того, что ты знакомишься с огромным количеством интересных людей, ты начинаешь чувствовать себя иначе в этом мире: вся планета становится твоим домом. Волонтеры – очень светлые и открытые люди. Для тех, кто хочет и может заниматься волонтерством, возможностей и в России, и по всему миру очень много. Это и разовые акции, и длительные по времени. Среди них – работа на фестивалях, посадка растений, взаимодействие с детьми и пожилыми, уход за животными или природой. Волонтерство – это всегда взаимовыручка: ты помог – тебе помогли. Мне столько раз в жизни помогали, что помочь кому-то для меня всегда естественно. Самый запоминающийся опыт волонтерства для меня – акция «Снежный десант». Это был долгий опыт, что называется, полное погружение. Я увидела, как работает система помощи – была работа и для «головы», и для «рук». В течение трех лет я принимала участие в «Снежном десанте». Особенно запоминаются многочасовые разговоры с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны. Они нам рассказывали о своей нелегкой, но в тоже время интересной жизни. Их можно слушать бесконечно. Радует меня и то, что в Ключах волонтерство также стало развиваться.

– Насколько мне известно, у тебя еще есть и опыт вожатской работы. Это так?

– Да, есть. Обучаясь в школе, я ежегодно была вожатой на детских площадках. Была помощником вожатого в нашем пионерском лагере им. Ю. Гагарина. Добавлю, что в августе этого года я буду вожатой в лагере в Горном Алтае, расположенном на Семинском перевале. Мне эта атмосфера очень близка по духу. Я – волонтер по жизни и путешественник по зову сердца, вечно в поисках себя, увлекаюсь всем новым и интересным.

– Кстати, Настя, расскажи про свои увлечения.

– Я люблю рисовать, разукрашивать картины по номерам, собирать алмазную мозаику, люблю спорт. В школе занималась баскетболом, волейболом, легкой атлетикой. Наша школьная команда неоднократно принимала участие, как в районных, так и в краевых соревнованиях, где занимала призовые места. Кстати, участвуя в «Снежном десанте» в 2019 году, я была награждена грамотой, как лучший спортсмен. Еще люблю путешествовать. Завораживает природа Горного Алтая, она контрастна, здесь можно увидеть горы и холмы, реки и озера, ледники и цветущие луга. Недавно с родителями ездили на озеро Колыванское Змеиногорского района – красота. Путешествие – это всегда выход из привычных рамок и образа жизни. Ты находишься в потоке. К примеру, в путешествии я поняла, что мне не нужно много вещей, я стала внутренне спокойнее от этого осознания. Не важно, где я нахожусь, главное быть полезной в каждом месте и заниматься тем, что тебе нравится.

– Спасибо за беседу. Удачи во всех начинаниях.

Блиц-опрос

– Любимое время года.

– Лето.

– Любимое место на Земле.

– В гостях у бабушки с дедушкой.

– Любимое блюдо.

– Окрошка.

– Квартира или дом.

– Дом.

– Любимый цвет.

– Голубой.

– Море или горы.

– Горы.

– Недостатки.

– Эмоциональность.

– Достоинства.

– Добрая, искренняя. В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора и из альбома

Анастасии Шостик.

Автор: Виктория Кукуречко

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