ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Вниманию жителей Ключевского района, запланировавших вакцинацию от коронавируса!

Горняк22
1 час Ago

Обратите внимание: QR-код после вакцинации "Спутником Лайт" теперь появится на Госуслугах через 21 день. Таковы новые правила, озвученные Минздравом Алтайского края. ⁣

ЦУР Вакцинация

Это касается тех, кто вакцинировался в первый раз. Ранее поставившие «Спутник Лайт» получали код в течение нескольких дней, тогда как выбравшим двухкомпонентную прививку приходилось ждать 21 день. Теперь все первично вакцинированные – в одних условиях. Медики объясняют: 21 день – срок, за который в организме человека формируется иммунная защита.

⚕В Министерстве отмечают: граждане, которые ревакцинировались «Спутником Лайт» или получили вакцину как ранее переболевшие, по-прежнему получат код в течение 3 дней.

На сегодняшний день 4558 жителей района получили вакцину, более 500 человек ревакцинировались.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
              ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (УФСБ России по...
Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Собранные Каменским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней...
Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего...
Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: