Ключевский район: Вниманию жителей Ключевского района, запланировавших вакцинацию от коронавируса!

Обратите внимание: QR-код после вакцинации "Спутником Лайт" теперь появится на Госуслугах через 21 день. Таковы новые правила, озвученные Минздравом Алтайского края. ⁣

ЦУР Вакцинация

Это касается тех, кто вакцинировался в первый раз. Ранее поставившие «Спутник Лайт» получали код в течение нескольких дней, тогда как выбравшим двухкомпонентную прививку приходилось ждать 21 день. Теперь все первично вакцинированные – в одних условиях. Медики объясняют: 21 день – срок, за который в организме человека формируется иммунная защита.

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⚕В Министерстве отмечают: граждане, которые ревакцинировались «Спутником Лайт» или получили вакцину как ранее переболевшие, по-прежнему получат код в течение 3 дней.

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На сегодняшний день 4558 жителей района получили вакцину, более 500 человек ревакцинировались.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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