Ключевский район: Визит министра

Ключевский район с рабочим визитом посетил министр физической культуры и спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

В. Кукуречко Фото

Краевой министр совместно с главой района Денисом Лесновым, заместителем по социальным вопросам Любовью Зюзиной, председателем Районного собрания депутатов Николаем Заикиным, начальником отдела по физической культуре и спорту Иваном Капустиным и директором ДЮСШ «Юность» Сергеем Фроловым ознакомился с ходом ремонта стадиона «Юность», который в ближайшее время завершится, осмотрел хоккейную коробку, здание спортивной школы «Юность», требующее капитального ремонта. Также рабочая группа посетила площадку ГТО, которая была установлена по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Алексей Анатольевич подметил ее удачное расположение – на пришкольной территории, рядом со школьным стадионом.

В конференц-зале администрации района, в формате вопрос-ответ состоялась встреча министра с депутатами, спортивной общественностью, тренерами. Вопросы были разного характера, в основном связанные с развитием спорта в районе и подготовкой к проведению зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края. Алексей Анатольевич также пообещал поддержку в финансировании ремонта ДЮСШ «Юность», разработке проектно-сметной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса, а в перспективе – включению в программу этого объекта, который сегодня можно назвать мечтой спортсменов Ключевского района.

Самым важным итогом встречи можно назвать предварительные даты проведения зимней Олимпиады сельских спортсменов, которая состоится в 2022 году в Ключевском районе.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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