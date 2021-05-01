Ключевский район: Визит депутата

Сегодня в нашем районе с рабочей поездкой побывала депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова.

Л. Беккер Фото

Ее визит начался с посещения службы скорой помощи Ключевской ЦРБ, сотрудники которой в этот день отмечали свой профессиональный праздник. Наталья Сергеевна поздравила присутствующих с этим днем и пожелала всем отличного здоровья.

Далее по плану состоялась ее встреча с педагогическим коллективом Северской СОШ и жителями села, в ходе которой Наталья Сергеевна ответила на вопросы северчан, касались которые в основном мусорной реформы. Побывала депутат еще в двух образовательных учреждениях райцентра – общеобразовательной школе-интернате и Ключевском лицее профессионального образования. Посетила Н. Кувшинова в этот день производство индивидуального предпринимателя В. Смирнова, а также встретилась с депутатами РСД, представителями местного самоуправления и общественности района.

Автор: Людмила Беккер

Источник