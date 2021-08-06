Ключевский район: Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти Алтайского края усилить борьбу с нарушениями налогового законодательства

Сегодня, 4 августа, на заседании Правительства Алтайского края был рассмотрен вопрос о рисках использования схем налоговой оптимизации.

Антон Червяков Фото

По этой теме с аналитическим докладом выступил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

По его словам, достигнутый за последние годы рост налоговых поступлений во многом обусловлен более качественным налоговым администрированием. При общем снижении количества проверок растет их эффективность, совершенствуются механизмы налогового контроля, в том числе с использованием современных технологий. Год от года все более значимой становится роль добровольного уточнения плательщиками своих обязательств.

«Приоритетное применение аналитической составляющей приносит ощутимые результаты. Это выражается и в стабильном росте поступлений. По итогам 2020 года в результате аналитической работы, то есть без проведения налоговых проверок, поступило 1,7 миллиарда рублей. Еще три года назад на долю добровольно уточненных налоговых обязательств приходилось немногим более 20 %, а в 2020 году она составила 86 % от всех поступлений по контрольным мероприятиям», — отметил Юрий Куриленко.

Вместе с тем он рассказал о наиболее типичных нарушениях налогового законодательства в Алтайском крае, связанных с умышленным занижением налоговых обязательств по договорам с фиктивными контрагентами.

«Основная цель таких схем – занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с параллельным выводом денежных средств из оборота и их обналичиванием. В настоящее время такого рода услуги предоставляются «площадками» – группами лиц (юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели), действия которых направлены на декларирование недостоверных сведений о хозяйственной деятельности, оформление фиктивных документов и совершение незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств в теневой оборот», — отметил в своем докладе Юрий Куриленко. Наибольшее количество нарушений, связанных с фиктивными вычетами по НДС, выявлено в оптовой торговле, строительстве и грузоперевозках. В то же время, в таких схемах участвуют и крупные промышленные предприятия.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы также отметил, что существенные налоговые риски были выявлены при анализе деятельности крупных бизнес-структур Алтайского края, в том числе участвующих в исполнении госконтрактов и нацпроектов.

Подобные налоговые нарушения связаны с целым рядом негативных последствий для Алтайского края, репутационными и экономическими рисками. В противоправную деятельность вовлекаются незащищенные слои населения, малообеспеченные, социально неблагополучные граждане, студенты, пенсионеры. Обналиченные денежные средства зачастую являются источником выплаты заработной платы в конвертах, то есть бюджет теряет зарплатные налоги, а также нарушаются пенсионные права граждан.

По словам Юрия Куриленко, специалисты налоговой службы наработали определенный опыт противодействия подобным налоговым нарушениям. Для защиты имущественных интересов добросовестных налогоплательщиков от неправомерных действий контрагентов в крае предложено использовать механизм «налоговой оговорки».

По оценке Виктора Томенко, рассмотренная тема является важной для широкого круга предпринимателей и жителей Алтайского края. Губернатор поручил руководителям органов исполнительной власти края подключиться к решению проблемы, выстраивать эту работу совместно с Управлением налоговой службы по Алтайскому краю и другими ведомствами.

«С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы как правительство региона согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами, которые у нас есть, в том числе на межведомственном уровне вместе с федеральными органами власти, которые работают на территории края. В конечном итоге всё это заканчивается уголовными делами, большими штрафами, иногда банкротством или остановками предприятий, потерянной работой для людей, потерями доходов для бюджета», — отметил Виктор Томенко.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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