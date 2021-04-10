Ключевский район: Весеннее обновление

Не успел сойти снег, как в районном центре приступили к благоустроительным работам. Формирующаяся уже несколько лет подряд комфортная среда в центре Ключей будет дополнена новыми элементами.

Ю. Антошкина Фото

В администрации Ключевского сельсовета решили начать нынешний благоустроительный сезон с возведения нового крыльца с пандусом к зданию администрации сельсовета и придания более ухоженного вида территории возле бывшего магазина «Жук». Сейчас работы ведутся сразу на обоих объектах. Как пояснил глава администрации Ключевского сельсовета Евгений Ротэрмиль, территория возле магазина не обновлялась уже много лет, а уложенные там плитка и бордюры со временем начали приходить в негодность. Все элементы старой площадки удалены, а на ее месте планируется посеять газон, организовать капельный полив и высадить молодые саженцы деревьев. Возможно, в дальнейшем там будет располагаться и дополнительная архитектурно-ландшафтная конструкция.

Фото Ю. Антошкиной.

Автор: Юлия Антошкина

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