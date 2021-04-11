Ключевский район: Вчера защищал честь Ключей, сегодня – всей России

Читаю краевые информации о спорте и неожиданно встречаю знакомую фамилию – Дюпин. Юрий Дюпин, вратарь казанского "Рубина", воспитанник алтайского футбола, 15 марта 2021 года получил вызов в основную сборную России.

Фото из альбому В. Пунько Фото

В Интернете о нем целая статья, приведен список команд, за которые он выступал за свою карьеру, но, к сожалению, в этом списке не нашлось место ключевской команде «Юность-Элеватор», в составе которой Юрий выступал в сезоне 2008 года. Тогда, играя в чемпионате Алтайского края по первой группе городов, ключевцы стали бронзовыми призерами. В ноябре этого же года в районном Доме культуры состоялась торжественная церемония чествования футболистов, в том числе в ней принимал участие и Юрий Дюпин. Так что, одна из первых футбольных наград им была завоевана в составе ФК «Юность-Элеватор».

– В тот год я тренировал нашу команду. У нас всегда было, как это и положено, два вратаря. Основным был Дмитрий Янченко, запасным – Алексей Веселов, – вспоминает Владимир Пунько. – Сейчас уже точно не помню по какой причине, но мы остались с одним вратарем, и нам срочно нужен был второй. Так как мы играли по первой группе городов, абы кого во вратари не возьмешь. Тогда и появилась кандидатура барнаульского паренька Юрия Дюпина,у него самого давно было желание играть за нашу команду, уже тогда, будучи вратарем, он умел действовать как последний защитник, мог выйти в поле и отдавать пас на острие атаки. Его отличало умение точно выбивать мяч как с правой, так и с левой ноги. И после того, как он отыграл за Ключи, его карьера резко пошла в гору.

– В тот сезон за Ключи играли несколько футболистов из команды «ВРЗ», в том числе Владимир Завьялов, ныне капитан барнаульского «Динамо», и Вячеслав Юркин, он- то и предложил взять в команду Юру Дюпина: «Надёжный вратарь, нужна игровая практика». А я тогда один в воротах играл. Так Юра Дюпин и вошел в состав нашей команды, – вспоминает основной вратарь клуба «Юность-Элеватор» и сборной района Дмитрий Янченко. – Парнем он оказался простым, доброжелательным, трудолюбивым, имеющим огромное желание играть в футбол. Когда приезжал в Ключи, жил в основном в спортивной школе, бывало, что и у меня ночевал. Он ни разу не подводил. Частенько приезжал на игру на «девятке», которую брал у своего отца. Играя за нашу команду, он набрался опыта. Он всегда был безотказным. Еще несколько сезонов мы заявляли его в команде в качестве вратаря. Однажды это пригодилось. Юра тогда играл за бийское «Динамо». Мы должны были проводить встречу, но случилась накладка, и я не мог играть. Позвонил Юре, так и так, сможешь помочь. И он приехал, и отыграл всю игру в воротах. Кстати, у нас в Барнауле есть команда – «Энергия-2015», за которую выступаю я, Денис Фёдоров и другие ключевские футболисты, так одно время в ее составе играл Александр Соболев, пока не уехал в Томск. Теперь он центральный нападающий московского «Спартака» и тоже член сборной России по футболу. (От редакции: 24 марта этого года в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Мальты (3:1) Александр Соболев вышел на замену на 83-й минуте и на 90-й минуте забил мяч).

А Юрий Дюпин выступал за «Динамо» Бийск (2010), в начале 2011 года перешёл в «Динамо» Барнаул, за которое дебютировал в первенстве ПФЛ 15 мая в домашнем матче с братским «Сибиряком» (2:0). Следующий сезон провёл в клубе первенства ФНЛ «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк, затем играл за команды ФНЛ «СКА-Хабаровск» (2015-2016) и «Кубань» (2016-2018). Летом 2018 года перешёл в «Анжи». Дебютировал в российской Премьер-лиге 28 июля 2018 в гостевой игре с «Уралом», отыграл матч на ноль, а его клуб добился победы со счётом 1:0. Был включен в состав символической сборной турнира по итогам сезона по версии ресурса WhoScored как вратарь, совершивший наибольшее количество полезных действий. 13 июня 2019 подписал контракт с «Рубином» сроком на 1 год, а спустя несколько месяцев продлил контракт с клубом до 2023 года. И вот теперь он вызван в сборную России, но пока что не провел в ее составе ни одной игры. Но уже одно попадание в состав сборной говорит о многом. И пусть Юрию повезет в будущем, мы все желаем ему только удачи, как можно меньше пропущенных голов и как можно больше голевых передач, какой он отметился в игре против московского «Динамо» и какую помним мы, когда после его подачи Андрей Кузнецов головой забил мяч в ворота яровского «Химика». Но при любых обстоятельствах в лице ключевцев он приобрел самых искренних своих болельщиков, поскольку его здесь помнят многие, помнят, как он надежно играл в воротах ФК «Юность-Элеватор».

В. Бакаенко.

Фото из альбома В. Пунько.

Автор: Виктор Бакаенко

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