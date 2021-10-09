Ключевский район: В социальной сети «Одноклассники» в группе «КПРФ» активно обсуждается письмо Ключевского райкома КПРФ под рубрикой депутата в отношении инцидента с оплатой дежурства врач

В письме КПРФ уличают главного врача ЦРБ, якобы, неправомерно снявшего доплаты.

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На руководителя, работающего в этой должности всего 11 месяцев, коммунисты, необоснованно навешивают накопившиеся за десятилетия проблемы медицины района.

В связи с этим публикуем открытое письмо главного врача администрации райбольницы Павла Иванова. (Ответ на рубрику депутата…)

«Министерство здравоохранения края, назначившее меня в Ключи 2.11.2020 года, наверное, сочло мое образование и стаж работы на должности управленца достаточным для нынешней работы. За год до моего вступления в должность, по требованию Министерства, очередной и.о. главного врача Ключевской ЦРБ направил в краевое ведомство очередной план мероприятий по выходу из кризисной ситуации в больнице. Так что, затяжной кризис в нашей больнице начался задолго до моего назначения. Меня обвиняют в снижении зарплаты врачей. Но по факту, средняя зарплата врача по учреждению в 2019 году составляла 54 427 рублей, за 6 месяцев этого года 54 297 рублей, при плановом показателе 37 тысяч рублей, который установил Минздрав для врача в сельской местности. Как видите, зарплата по ЦРБ не снизилась.

О многомиллионных долгах ЦРБ, которые мешают двигаться вперед. Они накоплены не мной и не за один год. Да, сегодня трудно работать, когда за долги перекрываются счета, когда фармацевтические компании неохотно идут на предоставление лекарств в долг. Кстати, я передал Петропавловскую ЦРБ своему приемнику без долгов. Там у главврача была возможность даже премировать медицинский персонал за работу. Здесь ситуация другая. Но будем работать в сложившихся обстоятельствах. На днях отремонтировали и открыли инфекцию, готовим почву для открытия межрайонного паллиативного отделения. Это даст возможность получить дополнительные рабочие места и не только для врачей, но и среднего и младшего персонала.

О дежурстве в выходные дни. Когда несколько врачей отказались от дежурства, по сговору, я попросил подставить плечо Владимира Александровича Ноженко, который все выходные, несмотря на возраст, провел в больнице. Так что без врачебной помощи не остался не один из поступивших больных.

О, якобы, урезании зарплаты за дежурство.

Недавняя проверка Территориального Фонда обязательного медицинского страхования указала нам на многолетнее нарушение в использовании финансовых средств при начислении оплаты врачам за дежурства. Выявлено, что каждому из врачей – дежурантов, а их шесть человек, за время дежурства выплачивались две ставки (или двойная оплата): одна, как за дежурного врача, другая ставка – как за врача анестезиолога-реаниаматолога. Из шести врачей вторую доплату, по закону, может иметь только один врач, имеющий на это сертификат реаниматолога, который дает право и предполагает умение врача производить сложные медицинские манипуляции. После проверки за данные необоснованные начисления с ЦРБ эти финансовые средства сняты. Как вы думаете, нужно было продолжать производить незаконные начисления? А потом возвращать в Фонд финансовые средства, направленные по нецелевому назначению.

На сегодняшний день, после приведения в соответствие начислений оплаты дежурств врачей, средняя стоимость одного ночного дежурства составила 2260 в будни и 3160 – в выходные. Это соответствует оплате по другим районным больницам края.

Да, сегодня у нас острая нехватка врачей, но она образовалась до моего вступления в должность, но этот вопрос не решается одним днем, даже годом. К тому же, сейчас три врача находятся в длительных отпусках (декреты, больничные). Над этой темой мы работаем. Два специалиста учатся в ординатуре, администрация района оплачивает обучение будущего терапевта.

Теперь о разборках депутата. Он оказался в выходной день в больнице исключительно в личных целях. В настоящее время мною ведется служебное расследование, на каком основании депутат, ещё даже не получивший мандат, в выходной день получал лечение не где-нибудь, а в детском отделении, где лежат дети и их матери, куда посторонним во время пандемии, да и вообще, вход строго запрещен. Понимаю трепетное отношение депутата к ситуации в нашей больнице, но никто не давал ему право оскорблять меня по телефону и выражаться нецензурной бранью. И не разобравшись, клеить ярлыки!

Извините, за время работы главным врачом в двух больницах, и уже в Ключах я общался с депутатами разных уровней. И моё представление о людях, являющихся народными избранниками, было несколько иное. Мне импонирует позиция депутатов районного и сельского уровня, да и просто руководителей, таких как Владимир Григоренко, Вячеслав Гуков, Николай Заикин, Александр Корнев, Вячеслав и Валерий Камозины, Максим Студенов, Владимир Чеканов и многие другие. Эти руководители в трудное для нашего медицинского учреждения время постоянно помогают больнице, в том числе тем, что остро необходимо в период пандемии. А сотрясать воздух и вставлять палки в колеса может каждый. И депутат, и не депутат. Организовать работу намного сложнее».

С уважением П.С. Иванов.

Автор: Администрация Ключевского района

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