Ключевский район: В селе Ключи пройдёт «День донора»

18 мая в селе Ключи Ключевского района с 8:30 до 12:00 часов сотрудники выездной бригады Алтайского краевого центра крови совместно с центральной районной больницей будут принимать всех желающих сдать кровь.

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При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Доза крови, которую возьмут у донора, составляет 450 мл. Сдавшим кровь положена компенсация на питание в размере 575 рублей и 2 выходных дня.

Возраст донора – от 18 лет, вес — не менее 50 кг. За двое суток до сдачи крови нужно отказаться от приема алкоголя, а накануне вечером не есть жирную, жареную пищу. За 72 часа следует отказаться от приема лекарственных средств, содержащих анальгетики и аспирин.

Абсолютные противопоказания к донорству — СПИД, вирусные гепатиты, туберкулез, сифилис, тяжелые заболевания внутренних органов и др. Есть и временные противопоказания, например, ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция – 1 месяц после выздоровления и т.д. С полным списком противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов можно ознакомиться на сайте https://yadonor.ru/.

Перед сдачей крови необходима консультация специалиста. Телефон для справок: 8(38557) 4-61-97.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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