ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: В России продлен срок прохождения Всероссийской переписи населения на сайте госуслуг

Горняк22
10 часов Ago

Самостоятельно заполнить электронную анкету Всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Управление печати и массовых коммуникаций АК Фото

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.

На данный момент на Госуслугах переписывается каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через портал «Госуслуги», сообщили в Медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Справка: Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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