Ключевский район: В регионе презентовали спецпроект, посвященный II этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Что такое "народная гребля на шлюпках", как за 8 минут добраться до места проведения II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и почему именно в Алтайском крае разыграют путевки на участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио?

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать из спецпроекта «Улетай. На Алтай. Прилетай» (https://tolknews.ru/projects/barnaulcanoe2021/), созданного специально к предстоящим международным соревнованиям. Прочитав его, вы узнаете все подробности II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (https://tolknews.ru/projects/barnaulcanoe2021/#rec258360548), а также полезную информацию о достопримечательностях региона и местах, которые стоит посетить.

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Справка:

С 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле состоится масштабное событие – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Регион впервые за свою историю примет международные соревнования столь высокого уровня. За право проведения такого значимого спортивного мероприятия боролись многие страны, но выбрали именно Россию.

Соревнования пройдут на барнаульском гребном канале, который отличается своими уникальными характеристиками. На развитие его инфраструктуры власти региона за последние 2 года направили более 700 миллионов рублей.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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