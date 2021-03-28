Ключевский район: В преддверии Дня театра Губернатор Виктор Томенко рассказал о главных театральных планах края на год

В алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоялась первая премьера этого года – постановка по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод или Идея господина Дома".

Антон Федотов Фото

Губернатор края Виктор Томенко в ходе пресс-подхода назвал премьеру «знаковым событием».

Глава региона подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в крае становится более спокойной, что позволило принять решения, ослабившие веденные ранее ограничения, в том числе и касающиеся работы учреждений культуры. «До полного окончания, конечно, еще далеко, но, тем не менее недавно мы решение приняли и разрешили учреждениям культуры, концертным площадкам работать до 75% заполнения зала. Естественно, при соблюдении масочного режима, требований дезинфекции и профилактики. Это хорошая новость как для зрителей, которые уже соскучились, так и для театральных учреждений, которые смогут продавать билеты, управлять материальной составляющей своей деятельности», — отметил Губернатор края.

В преддверии Дня театра, который во всем мире отмечают 27 марта, Виктор Томенко рассказал о театральных планах региона на год.

В числе главных событий – 100-летие Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Губернатор подписал план мероприятий, посвященных этой исторической дате. В юбилейный год театр планирует осуществить ряд масштабных творческих проектов. К ним относится и сегодняшняя премьера. Уже завтра работу над новым спектаклем «Интуиция» начинает народный артист России Константин Хабенский. Премьера спектакля запланирована в конце мая. Сегодня он также принял участие в просмотре новой постановки театра.

В середине мая в регион приедет Театр имени Евгения Вахтангова, который также отмечает своё 100-летие. В июне с ответным визитом наши артисты будут выступать на сцене Вахтанговского театра в Москве.

Один из ведущих театральный музеев страны — музей имени Алексея Бахрушина (г. Москва) представит в Барнауле выставку об истории становления Алтайского краевого театра драмы. В ноябре на сцене театра состоится торжественная церемония празднования 100-летия театра драмы имени Василия Шукшина.

Кроме того, на базе музыкального театра в середине мая пройдет фестиваль студенческих и дипломных работ «ШАГ».

Большой блок мероприятий связан с празднованием 80-летия народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Зрителей ждут новые театральные постановки, творческие встречи с артистами. В сентябре пройдет Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Глава региона напомнил, что в прошлом году его пришлось отменить из-за пандемии.

Виктор Томенко поздравил всех с наступающим Днем театра.

«Я всех людей, кто профессионально с ним связан, и, конечно, всех любителей искренне от всей души поздравлю. Это особый вид искусства, которому можно посвятить всю жизнь и не пожалеть об этом», — отметил Губернатор края.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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