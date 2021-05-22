Ключевский район: В народ с изюминкой

Шесть лет назад в поселке Целинный появилась своя "Изюминка". Да не простая, а с вполне приличным ассортиментом продуктовых и хозяйственных товаров.

Фото Ю. Антошкиной Фото

Сегодня этот небольшой магазин имеет постоянных клиентов и регулярно предлагает покупателям попробовать что-то новое. Туда мы и наведались накануне Дня российского предпринимательства и поговорили с его владелицей Ольгой Болдыревой.

Свое, алтайское

– Ольга, почему «Изюминка», а не другое более распространенное название для магазина?

– Когда мы вместе с мужем решились купить этот магазин, то сразу задумались, какое дать ему имя. Как говорится, как лодку назовешь, так она и поплывет. Изучали разные советы в Интернете, там рассказывали, что название торговой точке лучше давать уменьшительно-ласкательное. Решили, что «Изюминка» будет интересна и запомнится покупателям.

– Есть ли своя изюминка в том ассортименте товаров, которые вы предлагаете у себя?

– В основном товары у нас те же, что и везде, но мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать их разнообразие и искать более качественные варианты. Например, сухофрукты у нас точно одни из лучших. Наш магазин не только продуктовый, в нем есть все, что может срочно понадобиться в быту, начиная от маленького гвоздика и заканчивая игрушкой для детей. Я и планировала изначально, что, когда мы будем развивать свое дело, то не станем углубляться лишь в продуктовое направление. Ориентируемся на запросы людей и заказываем у поставщиков то, что точно будут покупать. Очень часто нас просят привезти определенные товары на праздники, дни рождения.

Сейчас мы стараемся делать заказы в основном у алтайских производителей. Смотрю в Интернете рекламу и выхожу на них как заказчик продукции. А затем отслеживаем, какая реакция у покупателей, нравится ли им товар. Многим интересно попробовать что-то новое, тем более, если об этом говорят по радио или проскальзывает реклама по телевидению. Почему бы и не дать такую возможность нашим покупателям. Ведь это хорошо сказывается на нашем имидже.

Нашла себя в торговле

– Как вообще появилась идея открыть свое дело? В предпринимательство, насколько я знаю, вы и пришли шесть лет назад, а чем занимались до этого?

– Вообще я из семьи торговых работников. Мама работала в «Детском мире», продавала игрушки и одежду для девочек, а папа на автолавке работал, возил по селам продукты. Но я сама изначально не планировала углубляться в торговлю, а получила банковское образование. 24 года отработала в Сбербанке, достигла хорошей должности и не предполагала, что когда-то все может измениться. А тут произошла реорганизация в этом учреждении, и я попала под сокращение. Обратилась в службу занятости.

В ту пору в Ключах открывалась торговая сеть «Холидей», прошла собеседование и начала работать управляющей. Прошла учебу по этому направлению, торговля понравилась, и решила, что и дальше останусь в ней. На тот момент у наших друзей был свой магазин, и они в общей беседе неоднократно предлагали нам начать свое дело. Обсудили эту идею в семейном кругу и решили попробовать. Только вот с торговой площадью тогда были проблемы, свободной для приобретения или даже аренды почти не было. Лишь Петр Петрович Жук продавал здесь в Целинном магазин. Вот и получилось, что мы начали работать не в Ключах, хотя живем именно там всей семьей. Взяла кредит, оформила документы как индивидуальный предприниматель, и теперь поселок Целинный для меня как родной. Большую часть своего дня я сейчас провожу именно здесь.

– Не планировали ли вы все-таки попытаться развивать свое дело и в райцентре, ведь это значительно удобнее для вас?

– В планах было такое, но сейчас в райцентр заходят большие торговые сети и конкурировать с ними по ассортименту очень сложно. Это очень ощущается даже на периферии. У крупных компаний больше возможностей, они берут товар напрямую у производителей, могут цену пониже держать. А мы ведем дела с поставщиками, перекупающими товар у производителей, и цена у нас соответственно выше. Поэтому Ключи – пока не досягаемая вершина. А здесь в поселке мне нравится, и жители стали все почти знакомы, я привыкла к ним. Мне нравится моя работа и мой магазин.

– Вы приезжаете в свой магазин каждый день?

– Да, только суббота и воскресенье – выходной. Я здесь веду всю документацию, делаю заявки, заказы, разбираю товары, если есть много покупателей, выхожу и торгую. И пол могу помыть, когда есть такая необходимость. Муж тоже часто помогает, на субботники приезжает, и по хозяйственной части он многие вопросы решает. Недавно вот охладитель сделал, чтобы пиво из кег шло холодное.

Акции плюс

доброжелательность

– Стараетесь ли вы применять в своей деятельности различные маркетинговые приемы?

– Конечно, у нас был в прошлом опыт проведения различных акций. Правда, из-за пандемии мы эту деятельность приостановили, а в этом году вернемся к этой практике. Из намеченных на ближайшее время – акция ко Дню защиты детей, будем давать призы и подарки в нашем магазине за рисунки на асфальте.

– При входе в ваш магазин сразу бросается в глаза благоустроенная прилегающая территория. К сожалению, не всегда торговые точки уделяют этому достаточно внимания.

– Мы понимаем, что покупателю приятно прийти в то место, где его встречает чистота и порядок. Поэтому и высаживаем цветы у входа, убираем каждое утро вокруг магазина.

– Какой у вас сейчас коллектив? Как подходите к набору персонала?

– Продавцы и я – весь наш коллектив. Давала объявление о том, что требуются сотрудники, откликнулись Людмила Замулина и Юля Гнатюк. Своими продавцами я довольна, они ответственные, доброжелательно общаются с покупателями. Стоять у прилавка ведь не так легко, как может показаться на первый взгляд. Нужно всегда быть в настроении, благожелательно общаться с покупателями, часто они рассказывают многое из своей личной жизни, особенно пожилые. Для них поход в магазин – это лишняя возможность высказаться, а продавцы – это как раз те люди, которые выслушают. Элемент общения очень важен, продавец должен не просто правильно посчитать и отдать товар, но еще и не испортить человеку день, улыбнуться, и даже иногда подсказать, за каким товаром собственно он пришел в магазин.

– Что бы вы хотели пожелать в День российского предпринимательства себе и коллегам по цеху?

– Предпринимательство – это не легкое дело. Работать на себя порой сложно и тяжело. У нас зачастую не бывает полноценного отдыха. Вот я вспоминаю Сбербанк, я знала, что будет столько-то дней отпуска, и я рассчитывала, как их использовать. А здесь это невозможно, сложно оставить магазин лишь на продавцов. Поэтому хотелось бы пожелать всем нам здоровья, мирного неба, процветания, с честью выживать в наших нелегких условиях постоянной конкуренции.

Ю. Антошкина, фото автора.

Автор: Юлия Антошкина

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