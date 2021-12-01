Ключевский район: В Ключевском районе будет работать передвижной маммограф диагностического центра Алтайского края

6 декабря женщины смогут пройти маммографию на месте, не выезжая за пределы райцентра.

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Основная задача мобильного комплекса — повышение доступности качественной медпомощи жителям сел и малых городов Алтайского края. Статистика онкологических заболеваний молочной железы неутешительна, обследование на маммографе — одно из самых эффективных средств диагностики на ранних стадиях.

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Стоит отметить, что передвижной маммограф диагностического центра работает в рамках диспансеризации населения.

Записаться на обследование можно в поликлинике кабинет №33, по возникшим вопросам обращаться в кабинет №6 или по телефону 8/38578/21-1-37 Ирина Евгеньевна.

Обратите внимание, процедура будет осуществляться только по предварительной записи согласно времени, указанному в талоне.

Автор: Людмила Беккер

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