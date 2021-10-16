Ключевский район: В гармонии с осенью и собой

Осень – это пора ярких красок, пряной выпечки и уютных вечеров рядом с близкими. А еще осень – это переходный период между самым теплым и самым холодным временем года. "Степной маяк" поинтересовался у ключевцев, как они относятся к осени.

В. Кукуречко Фото

Светлана Пятак из всех времен года больше всего любит осень.

– У меня день рождения осенью, мы с мужем 4 октября отметили очередную годовщину нашей семейной жизни. Люблю дождь и картины с осенними пейзажами. А еще осень – это сбор урожая и заготовки. Осенью природа преображается, деревья наряжаются в красно-желтые одеяния. Для меня осень – это счастье, и ни о каких серых буднях, депрессии и речи быть не может, когда такая вокруг красота.

Елена Гертер также считает осень лучшим временем года.

– Осень – это не только холод и слякоть, это красивые листья и закаты. Именно осенью мы собираем урожай и заготавливаем его впрок. Это всевозможные овощи, ягоды и, конечно же, грибы. С наступлением осени я стараюсь в рацион своей семьи включать сезонные овощи – тыкву, яблоки, капусту. Обычно осенью для своей семьи я готовлю осенний пирог. Его рецепт прост: 2-3 кисло-сладких яблока, 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 100 грамм сливочного масла, 0.5 ч.л. разрыхлителя, 1 ч.л. корицы. Яблоки режем тонкими дольками и выкладываем на дно смазанной маслом и присыпанной сахаром формы, остальные режем кубиками. Яйца взбиваем с сахаром до его растворения. Добавляем размягченное масло и все сыпучие ингредиенты. Хорошо взбиваем, добавляем оставшиеся яблоки. Заливаем в форму и ставим в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. Сверху по желанию горячий пирог можно посыпать сахарной пудрой, – поделилась мыслями и рецептом Елена.

Для Ирины Рысятовой осень – это золотое время года.

– Осень – любимая пора любимого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Осенью родилась я и все мои внуки. Осень – это праздник каждый день. А еще осень – это бабье лето, наше лето.

Надо сказать, что люди по-разному реагируют на осень. Кто-то видит красоту в окружающем мире и не поддается унынию, а у кого-то, наоборот, наступает грусть. Людмила Пашкова, психолог КСОШ № 2 отмечает, что для каждого человека осень проходит по-разному.

– У природы нет плохой погоды. Однако с приходом осени это утверждение не всегда звучит убедительно. Холодный ветер, дождь и отсутствие солнечного света зачастую становятся испытанием даже для самых жизнерадостных людей.

По статистике, около 17 процентов населения Земли, которые живут отдаленно от экватора, подвержены «сезонному аффективному расстройству» – сезонной депрессии. Такая депрессия обычно начинается в определенное время года – чаще всего осенью и проявляется ухудшением настроения, раздражительностью, агрессией, апатией, повышенной утомляемостью, нарушением внимания, бессонницей, желанием изолироваться. От обычной классической депрессии, которую лечат врачи, сезонное аффективное расстройство отличается меньшей продолжительностью и интенсивностью. И обычно оно связано как раз с дефицитом солнечного света и нарушением обмена серотонина – биологически активного вещества, регулирующего настроение.

Сезонной депрессии может подвергнуться любой человек, но что же делать, чтобы не стать ее жертвой? Вот несколько советов:

– Даже если на улице пасмурно и сыро, не прячьтесь под одеялом, это точно не добавит настроения. Лучше поборите лень, наденьте яркую одежду и прогуляйтесь по осеннему парку. Включайте любимую музыку, принимайте контрастный душ, сходите в кинотеатр или встретьтесь с друзьями. Не «запирайте» себя в унылом состоянии надолго.

– Добавьте физической активности (фитнес, аэробика, плавание, пробежки, командные игры) – это еще один действующий способ прогнать подступившую депрессию, преодолеть уныние и повысить общий тонус.

– Чтобы избежать тоски и печали, диетологи рекомендуют включить в осеннее меню следующие продукты: орехи, бананы, горький шоколад, финики, морскую рыбу, яркоокрашенные фрукты и овощи, молочную продукцию. Они способствуют выработке серотонина – гормона радости. Не лишними будут также продукты, содержащие витамин D: сливочное масло, яйца, говяжья печень. Справиться с плохим настроением помогает травяной чай из мелиссы, липы, ромашки, мяты, шиповника и зверобоя.

– А вот от диетических экспериментов осенью лучше отказаться. Жесткие ограничения в еде могут создать благодатную почву для развития сезонной депрессии. Также не стоит злоупотреблять спиртными напитками. Ученые доказали, что алкоголь не спасает от осенней депрессии, а наоборот, способен усугубить ее течение.

– В борьбе с осенней депрессией, пересмотрите режим дня. В первую очередь откажитесь от работы по ночам, она добавляет уныния. В осенний период лучше выбрать более спокойный режим работы и уделить внимание организации полноценного сна: отказаться от вечернего просмотра телевизора, компьютерных игр и «посиделок» в соцсетях.

– Хорошей терапией может также стать погружение в творческий процесс: мастер-класс по живописи, бисероплетение, мыловарение и т.д. Вспомните, чему давно хотели научиться, и экспериментируйте!

– И самое главное, мыслите позитивно – находите плюсы в любой ситуации, даже самой безнадёжной и мрачной. Придерживайтесь мнения: «Позитивно мысли и будет тебе счастье в гармонии с осенью и собой!», – рассказывает Людмила Викторовна.

Если следовать всем этим советам, осень станет чуточку ярче, а настроение будет хорошим и в суровые холода.

P.S. Уважаемые читатели, если у вас есть свои проверенные советы от осенней хандры или красивые осенние фото, присылайте нам на электронную почту klc_mayk@mail.ru.

Подготовила В. Кукуречко.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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