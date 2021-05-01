Ключевский район: В ФАП на прививку

Наш район активно включился в кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции. Вакцина для иммунизации населения практически еженедельно поступает в распоряжение медиков Ключевской ЦРБ.

Л.Беккер Фото

В целом на 26 апреля поступило уже 1550 доз, а провакцинировано 825 человек.

Напомним, что против COVID-19 у нас в районе иммунизация проводится вакциной «Спутник V», признанной на сегодня самым эффективным препаратом против «короны». Вакцина двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая доза, после чего в течение трех недель формируется иммунитет к инфекции.

С прошлой недели вакцинацию пройти можно не только в прививочном кабинете центральной районной больницы, но и по месту жительства, где имеется фельдшерско-акушерский пункт. Возможным это стало, благодаря полученной в распоряжение ЦРБ морозильной камере, которую по ходатайству администрации лечебного учреждения приобрел глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат районного Собрания депутатов Александр Корнев. Это уже не первый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией со стороны крестьянско-фермерского сообщества района. В декабре прошлого года глава КФК Вячеслав Камозин и директор ООО «Алтай-Лидер» Валерий Камозин выделили 140 тысяч рублей на приобретение в районную больницу концентратора кислорода, необходимого при лечении коронавируса.

Приобретение морозильной камеры разрешило проблему доставки вакцины в ФАПы сел района, поскольку ее транспортировка может осуществляться при минусовой 18 градусной температуре. В первый день выезда, получив точно определенное количество доз вакцины, водитель специально оборудованного морозильной камерой автомобиля Дмитрий Штерцер отправился по маршруту – Истимис, Новополтава, Зеленая Поляна, Марковка. В каждом сельском ФАПе его встречал фельдшер с контейнером для помещения вакцины, здесь же уже находились жители села, желающие привиться и записавшиеся на процедуру заранее. Перед этим каждый из них прошел соответствующий осмотр и получил разрешение медика на вакцинацию, и лишь в Зеленой Поляне одной из желающих привиться было предложено пройти вакцинацию позже – поднялось давление.

В первый день выезда специализированного медицинского автомобиля в села района в общей сложности было провакцинировано 40 человек, в последующие дни еще 77.

В настоящий момент записаться на вакцинацию можно по телефонам 22-2-69, 22-7-57, через портал госуслуг, при личной явке в поликлинику, а в селах района – в ФАПе.

Л. Беккер.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

Источник