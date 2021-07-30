Ключевский район: В душе с морем

Море. Безграничная водная гладь, со своими капризами и прелестями. Те, кто когда-то его видел и окунулся в него – испытал особые чувства, причем, каждый свое.

Фото из личного архива В. Чиркова Фото

Но одно дело, когда ты видишь море на отдыхе, другое, когда ты – военнослужащий ВМФ. Служба в этих частях – нелегкий труд, который является уделом настоящих мужчин. Раньше и служба здесь была гораздо дольше, чем сухопутная. За это время юные матросы превращались в закоренелых моряков, испытавших на себе все морские «прелести» и тяготы службы на судне вдали от суши.

В последнее воскресенье июля по традиции вся страна отмечает День Военно-Морского флота. И хотя от нашего района до ближайшего моря сотни километров, этот праздник значим и для нас. Ведь многие наши земляки в разное время проходили службу в военно-морском флоте. В их числе и Виктор Дмитриевич Чирков, которому многое пришлось повидать за три года службы, многое испытать и много, где побывать, бороздя просторы Тихого и Индийского океанов. Годы службы навсегда запечатлелись в его памяти, и о них он вспоминает с большим удовольствием:

– Повестку в армию я получил сразу после окончания 10 классов Новополтавской средней школы. В моряки попал случайно. У меня была команда ВДВ, но, что-то там, на сборном пункте не «срослось» и меня срочно перебросили в команду моряков. Погрузили в поезд, и мы поехали. Спросили: «Куда», нам ответили: «В Сочи». Вместо Сочи оказался Хабаровск, где был учебный отряд, или, как его называли – «учебка». Окончил я ее с отличием по военной специальности «автопилотчик по ракетам». После обучения нас отправили во Владивосток. Сразу оговорюсь, все три года со мной вместе служил мой одноклассник Коля Куропятников. Мы всегда с ним оказывались в одном месте с разницей ну, может быть, в несколько дней. А землячество вдали – это большая сила. Поначалу меня распределили на артиллерийский крейсер «Пожарский». Уже оттуда я попал на крейсер «Фокин», после – на противолодочный корабль «Строгий». Осенью 1971 года для укрепления Камчатской флотилии на Камчатку отправили эсминец «Возбужденный» и для пополнения команды меня со «Строгого» перебросили сюда, а через день и Колю. Здесь и проходила вся моя дальнейшая служба.

В свой первый морской поход я, как и все новобранцы», прошел обряд «оморячивания». Нужно было выпить литр соленой морской воды. Кто с первого раза не выпил, и два, и три раза повторяли обряд. Но я справился с первого раза. Через месяц мы по боевой тревоге вышли сначала в Охотское, а позже в Берингово море, и затем отправились в сторону Аляски к острову Кодъяк, где находилась военно-морская база американцев. Через некоторое время вернулись на Камчатку, загрузились и осенью 1971 года отправились на боевое дежурство в Индийский океан. После двухмесячного похода у нас закончился запас хлеба. Построил нас командир и спрашивает, кто имеет хоть малейшее представление, как хлеб печь. Таких не было, я сказал, что видел, как бабушка пекла. Ну, меня и сделали хлебопеком, дав еще двух матросов в помощники. Поначалу не очень получалось, а потом ничего, дело пошло. И все семь месяцев похода мы пекли хлеб двух сортов на 350 человек команды. Это была дополнительная нагрузка к моей основной службе. Во время этого похода мы были в Ираке на острове Сокотра. Там наши корабли стояли. И вот, когда мы заходили в порт УмКаср, дали «салют наций» из 21 залпа, традиция такая там есть. Жители даже испугались, что военные действия начались. Во время нашего пребывания здесь корабль посетил Саддам Хусейн с делегацией, видел его близко, он осматривал «ракетный погреб», которым я заведовал. Пришлось нам однажды и официальный прием обслуживать в городе Бастра, там было 12 делегаций из разных государств. Ходили мы и в увольнения, местное население нас хорошо встречало, мы и в футбол с ними играли, и художественную самодеятельность показывали, у нас свой духовой оркестр был. Песни известные исполняли, типа «Калинки», а одну выучили на арабском языке и спели. Принимали на «ура», а я слова этой песни до сих пор помню.

В этом походе были мы и у берегов Сомали. В общей сложности нас не было на родине семь месяцев. В этом походе я на экваторе свое 20-летие отметил, запоминающееся событие! И Новый год без снега в 40-градусную жару.

Дальше была родная Камчатка и еще один поход – к Гавайским островам. Три года суровых морских будней на себе испытал Виктор Дмитриевич. Пролетело время и в ноябре 1973 года старший матрос Чирков вернулся в родной Истимис. Окончил курсы механизаторов, работал в звене Александра Шолика. Вся его дальнейшая биография тесно связана с землей. Вместе с женой вырастили шестерых детей, сегодня заботятся о семи внуках.

Пол века прошло с момента службы Виктора Дмитриевича. Но помнит он это время отчетливо, словно вчера все было. И праздник – День ВМФ – для него один из самых значимых. В этот день он надевает свой флотский «тельник» и бескозырку с надписью «Тихоокеанский флот», которую бережно хранит многие годы. Ведь бывших моряков не бывает…

Л. БЕККЕР.

Фото из семейного альбома и В. Бакаенко.

Автор: Людмила Беккер

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