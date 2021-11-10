Ключевский район: В династии старший

10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов внутренних дел.

Н. Гладких А. Цайслер

Для многочисленной семьи Цайслер он давно стал семейным. Все мужчины в ней носят погоны полицейского. Это отец – Александр Иосифович и сыновья Владимир и Александр. Владимир – инспектор по административному законодательству нашего отделения полиции, а Александр несет службу в качестве инспектора ДПС ГИБДД в городе Новоалтайске. Сам же глава семейства почти четверть века отдал нелегкой службе в милиции, переименованной в 2011 году в полицию. Но это не изменило сути самой профессии – служение закону.

Начинал Александр свою службу в 1997 году в должности инспектора ДПС отделения ГИБДД ОВД по Ключевскому району. Прослужил он в этом подразделении 15 лет, выходя на трассу и в дождь, и в стужу, и в зной. После реорганизационных мероприятий в 2011 году Александру Иосифовичу предложили должность участкового уполномоченного полиции, в которой он зарекомендовал себя наилучшим образом, прослужив в этом качестве до 2018 года. Этот год стал отправной точкой его нынешней служебной деятельности – оперативного дежурного дежурной части отделения полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский».

С дежурной части начинается работа почти всех сотрудников полиции. Когда кто-то звонит «02», попадает именно в дежурную часть. Так что, можно смело сказать, что «дежурка» – это «сердце» отделения полиции. Рядовых граждан, само собой, в это «сердце» не пускают – запрещено всеми нормативными документами. Но именно сюда стекается вся информация о совершенных противоправных действиях. Все сообщения и заявления обрабатываются дежурным и передаются для принятия решения в соответствующие подразделения. От грамотных и оперативных действий сотрудника дежурной части зачастую зависит успешность оперативной работы, в том числе и раскрытие преступления по «горячим следам». Александра Иосифовича отличают профессионализм, ответственность, исполнительность, а еще выдержанность и тактичность, несмотря на то, что ему приходится иметь дело далеко не с законопослушными гражданами. «Это сотрудник, на которого можно положиться в любой ситуации, никогда не подведет, – говорит заместитель начальника отделения полиции Александр Ротэрмиль, – а еще как опытный сотрудник он помогает воспитывать молодежь, передает ей свой опыт, в том числе и своему сыну».

К полиции можно относиться по-разному. Все зависит от личного жизненного опыта. Но если попробовать жить без нее, думаю, одного дня было бы достаточно, чтобы понять, без тех, для кого долг превыше всего, нам не обойтись никогда. Ведь служа закону, они служат народу, то есть, нам с вами.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

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