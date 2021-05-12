Ключевский район: В день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы

Сегодня, 9 мая, в праздничный теплый день к Мемориалу Славы идут семьями. Жители края несут цветы, флаги и портреты фронтовиков и тружеников тыла.

Фото А. Федотова Фото

В Алтайском крае по традиции в День Победы праздничные мероприятия начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе «Прощание», монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню.

Вместе с Губернатором Виктором Томенко в церемонии приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, заместители Председателя Правительства края, руководители органов исполнительной власти.

Губернатор Виктор Томенко пообщался с пришедшими на праздник жителями Барнаула.

В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. Память павших почтили у Вечного огня.

тах Великой Отечественной войны сражались свыше пятисот тысяч жителей Алтайского края, лишь каждый второй дожил до Победы.

Источник: https://altairegion22.ru/region_news/v-den-76i-godovschiny-pobedy-v-velikoi-otechestvennoi-voine-gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-vozlozhil-tsvety-k-memorialu-slavy_918037.html

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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