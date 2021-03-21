Ключевский район: В Алтайском крае утвержден порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов поставщикам сжиженного газа

Соответствующее постановление подписал Губернатор Виктор Томенко 15 марта. Напомним, что в Правительство Алтайского края за финансовой поддержкой обратился один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в регионе.

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Сложная экономическая ситуация на предприятии возникла из-за роста биржевой цены на сжиженный газ, которая значительно превысила установленную стоимость для жителей края. В соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы компенсацию за рост цены организация может получить в результате роста тарифа в 2022 году.

Вопрос также обсуждался в феврале на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания. Члены всех фракций поддержали инициативу Правительства региона о субсидировании поставщиков сжиженного газа.

Отметим, что в Алтайском крае сжиженный газ для приготовления пищи используют почти 700 тысяч человек. Постановление принято с целью недопущения значительного роста тарифов для населения в 2022 году, а также обеспечения бесперебойных поставок сжиженного газа в край.

Документ определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с ростом биржевой стоимости сжиженного газа.

В нем также обозначены требования к организациям, претендующим на субсидию, и перечень документов, которые они должны предоставить в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на рассмотрение. Далее пакеты документов будут направлены в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, и после их рассмотрения и оценки будет принято решение о предоставлении субсидии, которое будет оформлено соответствующим приказом министерства.

Ссылка на документ

https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/f98/-78-_PP_-15.03.2021.pdf

Автор: Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverzhdn-poryadok-predostavleniya-v-2021-godu-subsidii-na-vozmeschenie-nedopoluchennyh-dohodov-postavschikam-szhizhennogo-gaza_908719.html

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