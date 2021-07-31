Ключевский район: В Алтайском крае проводят отбор в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России

Отбор кандидатов проводят военные комиссариаты и воинские части из числа граждан, прошедших военную службу, а также получивших требуемую военно-учетную специальность.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

В мобилизационные людские резервы могут поступить граждане, пребывающие в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, заключившие добровольный контракт.

Требования, предъявляемые к кандидату в резервисты:

1. Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства:

а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана: в возрасте до 42 лет;

младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта: в возрасте до 47 лет;

майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга: в возрасте до 52 лет; полковника, капитана 1 ранга: в возрасте до 57 лет.

б) завершившим обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования в течение пятнадцати лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера.

2. Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.

3. Контракт о пребывании в резерве не может быть заключен с гражданином:

имеющим отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации или освобождение от военных сборов;

в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которого передано в суд;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

который отказался от прохождения процедуры оформления допуска к государственной тайне либо которому отказано в оформлении допуска к государственной тайне, если исполнение им должностных обязанностей по воинской должности, по которой гражданин может быть приписан к воинской части связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

имеющим гражданство (подданство) иностранного государства.

4. Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, находящимся на государственной гражданской службе Российской Федерации, при условии его соответствия установленным требованиям.

В случае, если пребывание в резерве не будет являться причиной ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой Российской Федерации, определенных Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Граждане, изъявившие желание заключить контракт о пребывании в резерве, проходят медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, профессионально-психологический отбор, аттестацию и квалификационный экзамен.

Первый контракт о пребывании в резерве заключается на срок три года. Новый контракт о пребывании в резерве может заключаться на срок три года, пять лет либо на меньший срок — до наступления предельного возраста пребывания в резерве. Предельный возраст пребывания в резерве соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда.

Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, производятся ежемесячно. Размер выплаты зависит от оклада по воинской должности, на которую гражданин приписан к воинской части, его воинского звания, времени пребывания в резерве, прохождения военных сборов и может составлять от 4000 до 9000 рублей ежемесячно для резервистов из числа офицеров запаса и от 2000 до 6000 рублей ежемесячно для резервистов из числа солдат, сержантов, прапорщиков запаса. Денежные выплаты резервистам выплачиваются путем безналичного перечисления на расчетные счета граждан. Кроме того, резервистам за время пребывания на военных сборах выплачивается средний заработок по месту их основной работы.

При продлении контракта на новый срок резервистам выплачивается единовременная денежная выплата в размере от 1 до 1,5 оклада денежного содержания (в зависимости от срока нового контракта).

За справками и информацией по вопросам заключения контракта о пребывании в резерве необходимо обращаться в военные комиссариаты муниципальных образований Алтайского края по месту своего жительства.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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