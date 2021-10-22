Ключевский район: В Алтайском крае начали готовиться к введению QR-кодов

Этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе.

А. Федотов Фото

По оценкам участников заседания штаба, введение QR-кодов будет стимулировать граждан к вакцинации. В настоящее время только порядка 30% жителей Алтайского края поставили прививку от коронавируса. Из-за недостаточного количества вакцинированных в регионе на протяжении нескольких недель отмечается ежедневный прирост числа заболевших. В ковидных госпиталях региона уже развернуто 4,5 тысячи коек, заполняемость растет, с каждым днем мест для пациентов остается все меньше.

«В прошлом году мы работали на пределе, когда было 5900 коек. Заполняемость составляла 90%. Сегодня у нас развернуто уже 4,5 тысячи коек. Если ситуация продолжит ухудшаться, нам негде будет лечить людей. Мы не можем этого допустить!», — обратился к участникам оперштаба Губернатор Виктор Томенко.

На заседании обсудили опыт использования QR-кодов в других регионах страны. Принято согласованное решение о введении в Алтайском крае QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей, например, крупных торговых центров, учреждения культуры и общепита.

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров рассказал о подготовке к введению QR-кодов в этой отрасли. За основу будет взят опыт регионов, которые уже используют такую практику. «Есть понимание, как запустить QR-протокол у нас в Алтайском крае. Схема выглядит просто: каждый гражданин, который прошел процедуру вакцинирования, получает через личный кабинет портала «Госуслуги» соответствующий сертификат. Его можно скачать в PDF-формате либо на телефон, либо распечатать и, вложив его в паспорт, носить с собой. С таким документом можно пойти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение. Никаких существенных ограничений мы здесь не видим. Нужно вакцинироваться, получить сертификат и ходить свободно», — разъяснил Алексей Бочаров.

В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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