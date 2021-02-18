Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Сегодня, 17 февраля, этой теме была посвящена встреча заместителя Председателя Правительства края Дениса Губина с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым.

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И представителями оргкомитета, сформированного для организации Первенства России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Столь же статусный турнир по этому виду спорта проходил в Алтайском крае более 40 лет назад, в 1979 году.

Денис Губин отметил, что региональные власти оказывают необходимое содействие в подготовке соревнований. Национальное первенство состоится 7−16 мая 2021 года. В Барнаул приедут порядка 200 лучших боксёров со всех регионов России, а также тренеры и судьи. Поддержат участников именитые звезды российского бокса.

Заместитель Председателя Правительства края обратил внимание на то, что Первенство России будет проходить в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим необходимо запланировать для гостей и участников турнира мероприятия, которые позволят отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, героям военных лет.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев отметил, что этот момент будет обязательно учтен при подготовке к турниру. «Мы уверены в том, что первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет пройдет на высшем уровне. Это очень важные соревнования, поскольку именно в Барнауле боксерское сообщество откроет новые имена. Победители и призёры первенства в Барнауле войдут в состав ближайшего резерва национальной сборной команды России по боксу среди мужчин, которой предстоит представлять страну на Олимпийских Играх 2024 года в Париже», — отметил Кирилл Щекутьев.

Участники встречи обсудили перспективы развития бокса в Алтайском крае. На сегодняшний день в каждом городе и сельском районе работают секции или отделения боевых единоборств, в том числе секции бокса. Федерация намерена к маю подготовить план развития бокса в Алтайском крае на ближайшие 4 года и представить его для обсуждения региональным властям. План будет включать развитие инфраструктуры для занятий этим видом спорта, в том числе открытие новых залов, школ и Центров прогресса бокса. По словам Генерального секретаря Федерации бокса России, за счет реализации этого плана в секции и клубы бокса в регионе планируется привлечь до 20 тысяч человек.

Также на встрече заместитель Председателя Правительства края поддержал идею проведения в регионе праздничных мероприятий, посвященных Международному дню бокса 22 июля. Такие события способствуют популяризации спорта, здорового образа жизни.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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