Ключевский район: В Алтайском крае набирает обороты программа «семейная ипотека»

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании Правительства региона.

А. Федотов Фото

Министр напомнила, что 23 августа по поручению Президента России Владимира Путина продлено действие программы «семейная ипотека». С ее помощью семьи с детьми могут улучшать жилищные условия за счет льготного кредитования, разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.

В 2021 году программу расширили — теперь кредит могут взять семьи с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Кредиты по льготной ставке до 6 % годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Всего в Алтайском крае «семейной ипотекой» уже воспользовалась 1801 семья с детьми (2021 год – 413 семей, 2020 год – 754 семьи, 2019 год – 554 семьи, 2018 год – 80 семей).

Решение об изменении условий кредитования призвано помочь большему числу семей в приобретении собственного жилья.

Информация о том, как принять участие в программе «Семейная ипотека», размещена на сайте gosuslugi.ru. https://www.gosuslugi.ru/help/news/2019_04_18_family_mortgage

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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