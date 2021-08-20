Ключевский район: В Алтайском крае 50 процентов педагогов привились от коронавируса

Педагоги Алтайского края прививаются от коронавируса – на сегодня привиты уже 50% от всего преподавательского состава, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона. В ведомстве подчеркивают: вакцинация от COVID-19 – добровольная.

СМ COVID-19

«Преподаватели в Алтайском крае прекрасно понимают, какая на них ответственность – это и работа с большим количеством людей, и работа в помещении, и, пусть это не основное – но педагоги до сих пор являются примером для окружающих. На сегодня, по имеющимся у нас данным, привиты 50% учителей. Вакцинация, при этом, процесс добровольный», — поясняют в Минобрнауки края.

Как сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, сама детский омбудсмен – Анна Кузнецова — назвала недопустимым принудительный или «санкционный» подход при вакцинации учеников и педагогов и в школах, и в учреждениях среднего профессионального образования. Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал позицию Казанцевой.

Ранее детский омбудсмен и министр просвещения обсудили вопросы, актуальные в преддверии нового учебного года. Они пришли к единому мнению по вопросу формата занятий. «Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно», – сказала уполномоченный по правам ребёнка. Министр отметил, что учебный год начнется в обычном очном режиме, дистанционного формата начала учебного года не предполагается.

В Алтайском крае на сегодня идет активная подготовка к учебному году. По предварительным данным, в этом году в школы региона пойдут более 30 тыс. первоклассников. Для того, чтобы они и старшие ученики могли получать знания в комфортных и современных условиях, в Алтайском крае продолжается строительство и ремонт школ. В этом году 88 школ края отремонтируют на сумму более 1,1 млрд рублей — средства выделены из краевого бюджета.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

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