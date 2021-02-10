Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Медицинские учреждения начали получать очередную партию вакцины.

СМ Фото

В Алтайский край поступило 15120 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Это самая большая партия. За предыдущий период регион получил более 22 тыс. доз.

Новая партия будет распределена во все поликлиники и поликлинические отделения региона. Таким образом количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, увеличится с 22 до 67. К этой работе больницы уже готовы, везде приобретено холодильное оборудование для хранения вакцины.

В настоящее время прививается 17 762 (+190) человека, в том числе: 15 213 (+175) человек получили первую при

Автор: Подготовлено Министерством здравоохранения Алтайского края

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